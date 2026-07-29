Απειλεί ο Τραμπ μετά τα ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Αντίποινα «υπόσχεται» ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναχαίτιση ιιρανικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίσε για «σκληρά χτυπήματα» ενώ χαρακτήρισαν την επίθεση της Τεχεράνης αιφνιδιαστική.
«Θα τους νικήσουμε όλους, γαμώτο», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News το πρωί της Τετάρτης (29/7) «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα δεχτούν χτύπημα».
Ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική επίθεση και κατέρριψαν τους εισερχόμενους πυραύλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είπε ότι εξέτασε βίντεο που δείχνει προσωπικό των ΗΠΑ να καλεί συντεταγμένες σε πραγματικό χρόνο κατά την αναχαίτιση.
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Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κατά των σιιτικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση.
Χαρακτήρισε τις πολιτοφυλακές «καρκίνο στον κόσμο» και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις κατά των ιρανών πληρεξουσίων.
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