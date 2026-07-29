Reuters: Το Ιράν παραλαμβάνει 400 φορητούς εκτοξευτές πυραύλων από την Κίνα

Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει εντός εβδομάδων έως και 400 εκτοξευτές πυραύλων ώμου από την Κίνα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η χώρα επιχειρεί ανοικοδόμηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, εν μέσω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά, αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι μια από τις μεγαλύτερες - γνωστές - προσπάθειες της Τεχεράνης να ενισχύσει την αεράμυνά της μετά από το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η σύμβαση καλύπτει την αγορά μεταξύ 300 και 400 φορητών συστημάτων αεράμυνας (MANPADS), συμπεριλαμβανομένων κινεζικής κατασκευής πυραύλων QW-12 και FN-16, ανέφεραν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμφωνία υπογράφηκε με την Zhongqing Baoshang International Investment, μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του κινέζου προμηθευτή.

Ανέφεραν, επίσης, ότι παρόλο που η συμφωνία είχε υπογραφεί, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αρχικά, οι παραδόσεις θα γίνονται αεροπορικώς από το Ουρούμκι στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια θα διαμετακομίζονται μέσω Πακιστάν στο Ιράν.

Διαψεύδουν Κίνα και Πακιστάν

«Οι σχετικές αναφορές είναι εντελώς αβάσιμες. Η Κίνα έχει διαδραματίσει σταθερά ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό της σύγκρουσης» σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, διαψεύδοντας τις πληροφορίες.

Από την πλευρά της, η στρατιωτική υπηρεσία δημοσίων σχέσεων του Πακιστάν δήλωσε: «Οι εικασίες για εμπλοκή του Πακιστάν στην προμήθεια όπλων αεράμυνας στο Ιράν από την Κίνα είναι απολύτως κατασκευασμένες και ψευδείς».

Αν ισχύει, η παράδοση εκατοντάδων MANPADS θα επεκτείνει σημαντικά το απόθεμα όπλων αεράμυνας μικρής εμβέλειας του Ιράν, αλλά και θα υπογραμμίσει την στενή σχέση με το Πεκίνο.

Ενώ η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε πυραύλους, drones και ραντάρ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι τα φορητά συστήματα αεράμυνας είναι σημαντικά επειδή μπορούν να μετακινούνται άμεσα, δεν είναι εξίσου ευάλωτα με σταθερά όπλα αλλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρές ομάδες.