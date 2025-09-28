Απειλές Λαβρόφ σε ΕΕ, ΝΑΤΟ από το βήμα του ΟΗΕ: «Θα το μετανιώσετε, αναβιώνουν τον ναζισμό οι Γερμανοί»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας του θα τύχει αποφασιστικής απάντησης». Παράλληλα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών απέκλεισε την επιστροφή στα ουκρανικά σύνορα του 2022, αυτό θα ήταν «πολιτικά τυφλό», όπως δήλωσε.

«Θα το μετανιώσετε», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας για την προειδοποίηση κατάρριψης ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέων παραβιάσεων.

Παράλληλα κατηγόρησε την Γερμανία για μιλιταριστική ρητορική καταγγέλοντας ότι το Βερολίνο στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού. «Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού, κι αυτό συμβαίνει πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Ρωσία: Ανελέητο «σφυροκόπημα» στην Ουκρανία: Εκατοντάδες ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν Κίεβο και Ζαπορίζια

Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα καταρρίπτει drones, μετά και τον εντοπισμό ενός «σμήνους» πάνω από το βόρειο τμήμα της χώρα την ώρα που σε εξέλιξη είναι πρωτοφανής από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

Yet another diplomatic fiasco on the international stage for Russia.



A nearly empty hall during Lavrov's speech at #UNGA pic.twitter.com/RskmRzvlnk — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) September 27, 2025

Ο Σεργκέι Λαβρόφ πάντως μίλησε σε μία άδεια αίθουσα.

Σεργκέι Λαβρόφ | AP

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στη Βαλτική

Την ίδια στιγμή, οι αυξανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δυτικών χωρών αναδεικνύονται σε μείζονα πρόκληση για το ΝΑΤΟ, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Μετά τα περιστατικά υπερ-πτήσεων drones στη Δανία, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως ενισχύει την παρουσία του στην Βαλτική Θάλασσα, με τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας. Η Συμμαχία ανέφερε ότι νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», προστίθενται στον αντιαεροπορικό σχεδιασμό.

Η Δανία εντόπισε drones για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα και μάλιστα πάνω από την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση χώρας. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, μετά την πρόκληση σημαντικών αναταραχών σε πολλά αεροδρόμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίζει πλέον «πιο βίαιες και συχνές υβριδικές επιθέσεις ως μια νέα πραγματικότητα».

Όπως ωστόσο επισημαίνει το CNN, η Δανία έχει δώσει στην Ουκρανία F16, θα τη βοηθήσει να κατασκευάσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος εξοπλίζεται με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν ρωσικά εδάφη.

Ζελένσκι: «Η Ιταλία είναι ο επόμενος στόχος»

Η Ουκρανία επανέλαβε πως ο Πούτιν δοκιμάζει την ικανότητα άμυνας των ευρωπαικών χωρών, μέσω δηλώσεων του Ζελένσκι αυτή τη φορά, ο οποίος προειδοποίησε πως η Ιταλία ίσως είναι ο επόμενος στόχος. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα περισσότερα από τα 92 ρωσικά drones πoυ κατευθύνονταν στην Πολωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βήμα του ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Ίσως η Ιταλία να είναι η επόμενη. Βλέπουμε τι γίνεται στη Νορβηγία, τη Δανία. Υπάρχουν ενδείξεις και από τη Σουηδία. Υπάρχουν Ρουμάνοι, Πολωνοί, οι χώρες της Βαλτικής. Ο Πούτιν δοκιμάζει τους Ευρωπαίους. Ορισμένες χώρες ίσως ανησυχούν για τη μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και επιλέξουν να τα κρατήσουν στο εσωτερικό τους. Αλλά, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις συστήματα όπως το Patriot για να καταρρίψεις κάθε drone», αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Drone wall από την ΕΕ

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η πρόταση για τη δημιουργίατείχους προστασίας από ντρόουν θα περιλαμβάνει 10 χώρες ενώ «κερδίζει έδαφος» η χορήγηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με εγγύηση τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά από σύσκεψη με υπουργούς 10 κρατών-μελών, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με εκπροσώπους της Ουκρανίας, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Αντριους Κουμπίλιους, τόνισε ότι η δημιουργία του «drone wall» για την προστασία από εναέριες εισβολές αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

