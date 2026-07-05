Από το «night flushing» μέχρι τα κρεμασμένα βρεγμένα σεντόνια: Τα περίεργα hacks των Ευρωπαίων εν μέσω καύσωνα

Πρωτοφανείς είναι οι θερμοκρασίες που «χτυπούν» την Ευρώπη και το σπάνιο με το φετινό φαινόμενο είναι ότι έχει εξαπλωθεί σε χώρες όπως η Γαλλία. η Γερμανία, το Βέλγιο αλλά και Σκανδηναβικές.

Τα σπίτια των χωρών αυτών, δεν είναι «έτοιμα» για τον καύσωνα καθώς τα περισσότερα δεν διαθέτουν κλιμαιτισμό ενώ οι κάτοικοι επίσης είναι «απαίδευτοι» στους 40 βαθμούς κελσίου.

Ωστόσο, μιας και λένε ότι ο άνθρωπος υπό πίεση λειτουργεί καλύτερα, οι Ευρωπαίοι σκέφτηκαν αρκετά ευρηματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ζέστης. Άλλα hacks τα εφαρμόζουν στο σπίτι τους, αλλά είναι για προσωπική χρήση.

Το κόλπο με την «κιμωλία» και τον πάγο στη Γαλλία

Στη Γαλλία, οι άνθρωποι μερικές φορές βάφουν τα παράθυρά τους με ένα προϊόν με κιμωλία που ονομάζεται Blanc de Meudon αναμεμειγμένο με νερό για να αντανακλά τις σκληρές ακτίνες του ήλιου μακριά από το σπίτι.

Επίσης, αντί για κλιματισμό, τοποθετούν ένα ρηχό μπολ με παγωμένο νερό μπροστά από έναν ανεμιστήρα και... κάνει θαύματα.

Τα βρεγμένα σεντόνια στα παράθυρα της Ισπανίας

Το κρέμασμα βρεγμένων σεντονιών στα παράθυρα είναι μια παραδοσιακή ισπανική τεχνική επιβίωσης καύσωνα για τους Ισπανούς. Λειτουργεί ως μέσω της ψύξης με εξάτμιση. Όταν ο ζεστός, ξηρός αέρας περνάει πάνω από το βρεγμένο ύφασμα, το νερό εξατμίζεται, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα πριν το αεράκι εισέλθει στο σπίτι.

To «night flushing» στη Σουηδία

To night flushing είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει το άνοιγμα των παραθύρων τη νύχτα για να εισέλθει δροσερός αέρας, ο οποίος απορροφά και απομακρύνει τη θερμότητα που συσσωρεύεται μέσα στο σπίτι σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Κατά τη διεάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, οι Σουηδοί συνηθίζουν να κλείνουν τα παράθυρα για να διαρκέσει - όσο γίνεται - ο ψυχρός αέρας της νύχτας να μείνει «παγιδευμένος» εντός σπιτιού. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή και ως «Cross-Draft».

Από την καυτή Σάουνα... στο παγωμένο ντουζ στη Φιλανδία

Στη Φινλανδία, η εναλλαγή μεταξύ μιας ζεστής σάουνας (80-100°C) και ενός κρύου ντους είναι μια παραδοσιακή θεραπεία αντίθεσης που χρησιμοποιείται για να χαλαρώσει τους μύες, να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος και να προσαρμόσει το σώμα σε ακραίες θερμοκρασίες. Το θερμικό σοκ προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων, απελευθερώνοντας μια έκρηξη ενδορφινών και αδρεναλίνης.

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