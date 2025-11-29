Από μικρές καθημερινές συνήθειες που ακολουθούν με ευλάβεια, μέχρι πρακτικές που κάποιοι χαρακτηρίζουν «παραξενιές», οι Έλληνες διάσημοι έχουν χαμογελάσει με τον εαυτό τους και με όσα κάνουν.

Κάποιες φορές παραδέχονται πως οι συνήθειές τους αγγίζουν ψυχαναγκασμούς, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος ο καθένας να βάλει τη δική του τάξη στο χάος.

Η Ναταλία Δραγούμη, η Κάτια Δανδουλάκη, η Τάνια Μπρεάζου, η Νίκη Λάμη, ο Γιώργος Νανούρης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Άλκηστις Ζιρώ είναι μερικοί μόνο από τους celebrities που έχουν μιλήσει ανοιχτά για παράξενες συνήθειές τους.

Ναταλία Δραγούμη

Η Ναταλία Δραγούμη έχει παραδεχτεί στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» ότι εδώ και 20 χρόνια κρατά ένα σβηστό τσιγάρο.

«Δεν το έχω ανάψει ποτέ, ήμουνα καπνίστρια. Δεν είναι το ίδιο τσιγάρο. Αγοράζω πακέτο, έχω την τσάντα μου πακέτο, εδώ και 20 χρόνια δεν έχω πάρει ούτε μισή τζούρα. Δεν έχω πειρασμό να καπνίσω. Δεν είναι σαν να έχω ένα προφιτερόλ εδώ και να μην το τρώω. Είναι κάτι που εγώ το θεωρώ φυσιολογικό και επειδή βλέπω ότι όλοι μου ανοίγουν τεράστια κουβέντα όταν με βλέπουν με το τσιγάρο, πρώτη φορά το λέω δημοσίως.

Το κρατάω έτσι. Ο Μέμος (Μπεγνής) μου λέει θα σου στήσουμε ένα άγαλμα που θα είναι έτσι με το τσιγάρο. Αν με δει κάποιος θα πει “μας πόσο δεν κρατιέται;”. Το δαγκώνω, σαν κομπολόι.

Πρώτα έκοψα το κάπνισμα, απεξαρτητοποιήθηκα τελείως τρία χρόνια και μετά είδα μία που το έκανε σε μία πρόβα και είπα “για να δω τι καλό της κάνει;” και το δοκίμασα και είπα “α, τι ωραίο”.

Στην αρχή έκανα τράκα και κρατούσα σε μία ταμπακιέρα, μετά με τον κορονοϊό δεν ήταν ασφαλές και αγόρασα πακέτο και τώρα αγοράζω πάντα πακέτο.

Όλοι μου λένε “σε θαυμάζω”. Δεν είναι άξιο θαυμασμού γιατί δεν θέλω να καπνίσω. Απλώς θέλω να το κρατάω, θέλω να έχω την κίνηση, μου αρέσει, δεν κάνω κακό σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου, ούτε στον διπλανό μου, ίσως κάνω λίγο κακό στην τσέπη μου. Μπορεί να κάνω και την καλή να δώσω σε κάποιον ένα τσιγάρο» είπε η ηθοποιός.

Και σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχτηκε ότι το τσιγάρο, ως χειρονομία, την βοηθάει να ελέγχει το άγχος, ειδικά σε συνθήκες που βρίσκει ιδιαίτερα στρεσογόνες όπως τα αεροπορικά ταξίδια, αν και οι αεροσυνοδοί δεν είχαν δείξει κατανόηση.

Κάτια Δανδουλάκη

Η Κάτια Δανδουλάκη συζητιόταν για μέρες όταν είχε αποκαλύψει την ιδιαίτερη συλλογή της από σακούλες. Η ηθοποιός και θιασάρχης επί χρόνια μαζεύει χάρτινες σακούλες από καταστήματα στα οποία ψωνίζει και μάλιστα διατηρεί τη συλλογή της ταξινομημένη κατά μέγεθος. Φυσικά, αν χρειαστεί δανείζει σακούλες και στους φίλους της.

Τάνια Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου έχει μια μεγάλη αγάπη στον αριθμό 3. «Πριν κοιμηθώ πρέπει να κοιτάξω αν έχω κλείσει τον θερμοσίφωνα 3 φορές. Γενικά έχω θέμα με τον αριθμό 3. Μου αρέσουν οι ψυχαναγκασμοί μου για αυτό και δεν τους αποβάλλω. Αν έχουν τετραγωνάκια τα πλακάκια δεν θέλω να πατάει τα έγχρωμα, θέλω να πατάω τα λευκά ή τα μαύρα».

Νίκη Λάμη

Η Νίκη Λάμη πηγαίνει έτσι κι αλλιώς στο μάρκετ κάθε Σάββατο, αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί και να αποκτήσει ένα ακόμη κοκαλάκι για τα μαλλιά, καθώς τους έχει μεγάλη αδυναμία.

«Πηγαίνω σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο. Έχω πάθος να αγοράζω κοκαλάκια. Μικρά Κοκαλάκια. Κλαμεράκια. Αν είναι κάτι ωραίο μπορεί και λαστιχάκια. Θέλω να τα έχω όλα στα μαλλιά. Θέλω να τα βλέπω πάνω στο γραφείο», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Κυψέλη».

Γιώργος Νανούρης

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ελληνικό People ο ηθοποιός Γιώργος Νανούρης είχε αποκαλύψει ότι έχει τρέλα με τα παλιά πράγματα και τα συλλέγει από τον δρόμο.

«Θα τα δω στο δρόμο και μπορώ να αναγνωρίσω ακριβώς την αξία τους, την εποχή τους, τα υλικά τους. Υπάρχουν συλλεκτικά κομμάτια που απλά κάποιος τα βαρέθηκε ή τα θεωρεί παλιατζούρα που κληρονόμησε από τη γιαγιά και τα πετάει. Εκεί έρχομαι εγώ, να τα σώσω, γιατί ξέρω τι δουλειά έχουν από πίσω. Είναι ένα διαφορετικό είδος ανακύκλωσης. Ξαναδίνεις ζωή σε κάτι που προοριζόταν για καυσόξυλο», είχε δηλώσει.

Μάλιστα, ψάχνει συνεχώς στο ίντερνετ και για σπάνια κομμάτια. «Αν σου δείξω το κινητό μου, θα βρεις μέσα μόνο τέτοιες αναζητήσεις», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, δεν «δένεται» μαζί τους και μπορεί να τα χαρίσει εύκολα. Περιέγραφε μάλιστα, πως κάποια φορά ακύρωσε ραντεβού που είχε για να μη χάσει μια παλιά πολυθρόνα που βρήκε.

«Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πηγαίνοντας σε ραντεβού είδα μια παλιά πολυθρόνα και λέω «Αυτήν εδώ δεν τη χάνω με τίποτα». Πήρα τηλέφωνο και ακύρωσα το ραντεβού, γιατί έπρεπε να την κουβαλήσω. (γέλια) Με έχουν περάσει αρκετές φορές για ρακοσυλλέκτη, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Η μόνη μου έγνοια εκείνη την ώρα είναι να σώσω το αντικείμενο.

Θέλω να σου πω, δε, ότι έχω αποκτήσει πρόβλημα στη μέση από το κουβάλημα. Γι’ αυτό προσπαθώ πλέον να το μετριάσω. Έχω κουραστεί κι έχω γεμίσει το σπίτι αντικείμενα», παραδέχτηκε.

Γιώργος Χρυσοστόμου

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έχει μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη του στην καθαριότητα και την τάξη. Αν παραβλέψουμε τα μεταμεσονύκτια τριψίματα στα σοβατεπί, ίσως η πιο ιδιαίτερη, αλλά πάντως χρήσιμη και έξυπνη συνήθειά του είναι να καταγράφει τα πράγματα που έχει στο πατάρι του. «Χρειάστηκε κάποιος να χρειαστεί κάτι που το είχα στο πατάρι και ήξερα ότι το έχω και δεν το είχα ξεχάσει», είχε δηλώσει παλαιότερα «Στη Φωλιά των Κου Κου».

Μάλιστα, το έχει κάνει και για τα πατάρια φίλων. «Έχω πάει, έχω αδειάσει πατάρι φίλου και το έχω αρχειοθετήσει βάση του δικού του θέλω τα πράγματά του». Όπως λέει ο ίδιος «είμαι πάντοτε έτοιμος για εν δυνάμει μετακόμιση. Για κάτι τέτοιο πρέπει να είμαι πολύ καλά οργανωμένος».

Άλκηστις Ζιρώ

Η ηθοποιός Άλκηστις Ζιρώ έχει μια ιδιαίτερη συνήθεια με τα μαξιλάρια στο κρεβάτι της πριν κοιμηθεί που όπως είχε πει στο Ladylike είναι για πρακτικούς λόγους.

«Είμαι λίγο ψυχαναγκαστική, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό. Με τα μαξιλάρια έχω ένα θέμα. Θέλω να είναι σε συγκεκριμένη διάταξη για να με βολεύουν όταν κοιμάμαι. Δεν είναι και τόσο περίεργο».

