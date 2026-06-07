«Από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα..»: Το σχόλιο του ΥΠΕΞ του Ισραήλ για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου

X. σχολίασε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, τονίζοντας ότι «από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι Αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, αναδημοσίευσε από τον λογαριασμό του στο X, δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος συνδέεται με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από πέντε μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Eίχε μετακομίσει πρόσφατα στην Κρήτη από την Αθήνα, όπου διέμενε σε διαμέρισμα στα Πατήσια και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες, καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του στα Πατήσια, το διαμέρισμα του είχε διαμορφωθεί σε αυτοσχέδιο εργαστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας, δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια, ενώ προέκυψε ότι είχε προχωρήσει και σε παραγγελίες επιπλέον χημικών ουσιών, τις οποίες δεν είχε ακόμη παραλάβει.

Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε την κατασκευή χημικού εκρηκτικού μηχανισμού, με στόχο επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και πιθανό στόχο ισραηλινών συμφερόντων.