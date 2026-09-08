«Απολύτως ψευδές»: Ο Νετανιάχου αρνείται ότι γνώριζε για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέψευσε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Haaretz, όπου αναφερόταν ότι είχε λάβει γνώση για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μέρες πριν την εξαπολύσει.

Το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο για «απολύτως ψευδές» δημοσίευμα, αναφερόμενο στο ρεπορτάζ που έκανε λόγο για επικοινωνία Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, κατά την οποία τον προειδοποιήσει για το αιματηρό πλάνο, αλλά δεν ενημέρωσε κανέναν.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ την εξεταζόμενη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον» σημειώθηκε.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του εμίρη Ζαγέντ σχετικά με το δημοσίευμα.

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Οι αποκαλύψεις-βόμβα για τον Νετανιάχου

Στο μακροσκελές δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε, προσωπικά, τον Νετανιάχου σχετικά με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του για τα σχέδια της Χαμάς.

Κατά το τηλεφώνημά τους, το οποίο διήρκεσε περί τα 45 λεπτά, ο μπιν Ζαγέντ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία άμεση και σοβαρή απειλή.

Όπως είπε στον συνομιλητή του, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ετοιμαζόταν για μία μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Εξέφρασε την προσωπική του ανησυχία πως η επίθεση δεν θα οδηγούσε μόνο σε αιματοχυσία αλλά και θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την περιοχή.

Το μέσο επισημαίνει ότι ήταν τρεις οι πηγές που είχαν γνώση του περιεχομένου του τηλεφωνήματος, που γνωστοποιείται για πρώτη φορά.

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Η έρευνα για το εν λόγω σοβαρό περιστατικό συμπεριλαμβάνεται και στις σελίδες του βιβλίου "Hostages: 843 Days of Abandonment", όπου ο συγγραφέας αναφέρει: «Ο εμίρης εξήγησε πως, κατά την εκτίμησή του, ο Σινουάρ ετοιμαζόταν για μεγάλη επίθεση. Είπε στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί. Του πρότεινε να βρει μία οικονομική λύση για τη Γάζα και να ηρεμήσει τη Δυτική Όχθη για να αποφύγει την κλιμάκωση».

Ο Ισραηλινός ηγέτης όμως, αντέδρασε με πρωτοφανή ψυχραιμία στις προειδοποιήσεις του.

Ο Νετανιάχου σημείωσε πως, κατά την εκτίμησή του, η Χαμάς είχε σκοπό να κάνει κάποια επιχείρηση εντός της Δυτικής Όχθης και διαβεβαίωσε τον μπιν Ζαγέντ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για οποιοδήποτε σενάριο.

«Ο εμίρης ευελπιστούσε πως, παρά την συγκρατημένη αντίδραση, ο Νετανιάχου θα έπαιρνε σοβαρά το μήνυμά του και θα αναλάμβανε δράση» είπε σύμβουλός του.

Κανείς δεν περίμενε πως ο Νετανιάχου θα άκουγε το μήνυμα, αλλά θα αποφάσιζε να μην ενημερώσει τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας: τους επικεφαλής Σιν Μπετ, Μοσάντ και IDF. Κανείς δεν είχε λάβει γνώση του τηλεφωνήματος.