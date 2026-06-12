Θρίλερ με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη: Το προσχέδιο και οι διαψεύσεις

Ακόμα και την προσεχή Κυριακή 14/6 μπορεί να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Η Γενεύη θεωρείται μάλιστα ο πιθανότερος τόπος για την υπογραφή της.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τελική διατύπωση του κειμένου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και ότι η Τεχεράνη επιμένει πως η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πολεμά τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

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Στόχος είναι η οριστικοποίηση του κειμένου έως το Σάββατο, ώστε η συμφωνία να υπογραφεί από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Αν και δεν έχει οριστεί επίσημα ο τόπος υπογραφής, η Γενεύη συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς η συμφωνία είναι πλέον έτοιμη. «Μόλις πετύχαμε μια εξαιρετική διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, οι όροι της συμφωνίας φαίνεται να ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να εξασφαλίζει ελάχιστα από όσα επιδίωκε, πέρα από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν είχε κλείσει μετά τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου.

Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει:

άρση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου,

αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων,

παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα παραπεμφθούν σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Με την Ουάσιγκτον επιδιώκει δεσμεύσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και την Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο αποτελούν βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν διευκρίνισε τι θα προσφέρει το Ιράν ως αντάλλαγμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την αμερικανική πλευρά.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε επίσης ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ, όπως δέσμευση για απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν και παρουσίαση σχεδίου ανασυγκρότησης της ιρανικής οικονομίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να υποβάλουν σχέδια ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε το δημοσίευμα του Mehr.

Για «ψευδείς ειδήσεις» κάνουν λόγο τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς πηγές από το Ιράν τονίζουν ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση», καθώς και ότι «οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για κάθε λεπτομέρεια του κειμένου και για κάθε πιθανή συνεννόηση».

Από την πλευρά τους πάντως τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «εντελώς ψευδείς» ειδήσεις αναφορικά με την υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή στη Γενεύη.

Επικαλούμενα ενημερωμένη πηγή, τα ιρανικά μέσα τονίζουν ότι «ουσιαστικά, η διαδικασία εξέτασης και λήψης αποφάσεων στο Ιράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου τόσο η ανακοίνωση της Κυριακής όσο και ο τόπος της Γενεύης διαψεύδονται πλήρως».

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν - Δεν χρειαζόμαστε τη G7»

Νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 ως «άσχετη» και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7 την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ανταποκριτή του καναλιού στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τους ηγέτες της G7, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκαν εξωτερική υποστήριξη.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Έτσι, έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Ήταν κάπως άσχετο, άσχετο! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.