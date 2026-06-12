Νετανιάχου: «Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τις προσπάθειές του να παρουσιάσει μια ενδεχόμενη συμφωνία ως επίτευγμα για το Ισραήλ.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα», αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν - ΗΠΑ: Η Τεχεράνη εξέδωσε προσχέδιο συμφωνίας που την «καλύπτει» για τα πυρηνικά και το Ορμούζ

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ηγείται του διεθνούς αγώνα κατά των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν για πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και καιρό πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ», τονίζει.

«Το Ιράν προσπαθεί να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος, και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να τους εμποδίσω να το κάνουν», καταλήγει ο Νετανιάχου. «Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.



יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.



כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.



אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.



איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026