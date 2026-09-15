Aramco: Στήνει «μπλόκο» στο πετρέλαιο προς την Ευρώπη μετά τα πλήγματα στις υποδομές

Σε αναγκαστικό επανασχεδιασμό των παραδόσεων αργού πετρελαίου προχωρά η σαουδαραβική Aramco, παγώνοντας ή μεταθέτοντας προγραμματισμένες φορτώσεις του Σεπτεμβρίου προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πηγές του Argus Media, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια είδαν τα φορτία τους να μετακυλίονται από το τέλος Σεπτεμβρίου έως και τον Νοέμβριο, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι πως όλα τα προγραμματισμένα φορτία του τελευταίου δεκαημέρου του μήνα βρίσκονται στον «αέρα».

Παράλυση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης

Η αναστάτωση αποδίδεται στη διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης (δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών/ημέρα), ο οποίος τέθηκε εκτός μάχης μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Τα διαθέσιμα αποθέματα στο λιμάνι Yanbu της Ερυθράς Θάλασσας εκτιμάται πως επαρκούν μόλις για πέντε ημέρες. Σημειώνεται ότι προβλήματα στις παραδόσεις παρατηρούνταν ήδη από τις αρχές του μήνα, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι στη σαουδαραβική ναυσιπλοΐα.

Το αποτύπωμα στις εξαγωγικές διαδρομές

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης τροφοδοτεί το Yanbu, απ' όπου το αργό οδεύει στο Ain Sukhna της Αιγύπτου και κατόπιν, μέσω του αγωγού Sumed (δυναμικότητας 2,5 εκατ. βαρελιών/ημέρα), φτάνει στο Sidi Kerir. Με βάση στοιχεία της Vortexa, οι εξαγωγές από το Sidi Kerir άγγιξαν τα 1,95 εκατ. βαρέλια/ημέρα τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, ενώ οι αφίξεις στο Ain Sukhna διαμορφώθηκαν στα 1,40 εκατ. βαρέλια/ημέρα.

Ωστόσο, από τις 11 Σεπτεμβρίου κανένα δεξαμενόπλοιο δεν έχει αναχωρήσει εμφανώς από το Yanbu, αν και ορισμένα σκάφη ενδέχεται να έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα AIS για λόγους ασφαλείας.

Καθώς οι Ευρωπαίοι αγοραστές αναμένουν τις επισημοποιήσεις των κατανομών για τον Οκτώβριο, αρκετές εταιρείες κινούνται ήδη επιθετικά στη spot αγορά για να καλύψουν τα κενά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολωνική Orlen, η οποία από τις 11 Σεπτεμβρίου έχει προκηρύξει τουλάχιστον οκτώ επείγοντες διαγωνισμούς για προμήθεια πετρελαίου από τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Δυτική Αφρική.