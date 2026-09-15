Ενεργειακός πονοκέφαλος λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα τρία μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Το δυσμενές σενάριο ενός ιδιαίτερα ακριβού χειμώνα για τα νοικοκυριά βρίσκεται επί τάπητος σε Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο με φόντο τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που εντείνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι τιμών σε καύσιμα και ενέργεια δεν είναι πρόσκαιρο.

Το βλέμμα της κυβέρνησης στρέφεται τόσο στην επικείμενη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης όσο και στην άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρει παραδοσιακά και αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, και ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μέτρων που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα.

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Ενεργειακός πονοκέφαλος

Μετά τις επιθέσεις των Χούθι, το σφράγισμα του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας και την αναβολή των συνομιλιών μεταξύ Ιράν - Ομάν, το Brent εκτινάχθηκε χθες στα 106 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που εγείρει ανησυχία για εκκίνηση διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι.

Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου κινείται πέριξ των 82 ευρώ ανά μεταβατώρα με εκτιμήσεις για αύξηση 40% και φόβους για συμπίεση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, φουσκώνοντας τους λογαριασμούς θέρμανσης.

Την ίδια ώρα, επιμένει και η πίεση στις τιμές των καυσίμων με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,108 ευρώ.

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Μήνυμα στήριξης εφόσον απαιτηθεί

Υπό αυτά τα δεδομένα στα ραντάρ της κυβέρνησης βρίσκονται τα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των νοικοκυριών και οι εφεδρείες που έχει κρατήσει για τα χειρότερα.

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. «Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε - και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση - στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παρά την ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζονται οι εξελίξεις, το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά ήδη την ισορροπία μεταξύ προστασίας καταναλωτών και διαφύλαξης της δημοσιονομικής σταθερότητας, εξετάζοντας διάφορα σενάρια και εστιάζοντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

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Τα μέτρα που εξετάζονται

Με τα υφιστάμενα δεδομένα τα μέτρα που εξετάζονται είναι:

παράταση της επιδότησης 10 λεπτών/λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά τον Σεπτέμβριο

διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε να αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων

επαναφορά των επιδοτήσεων στο ρεύμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.