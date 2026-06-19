Αργεντινή: Παρουσιάστρια «πέθανε» τον πατέρα του Μέσι - «Πρέπει να φύγει από το Μουντιάλ»

Παρουσιάστρια από την Αργεντινή παραιτήθηκε αφού μετέφερε λανθασμένα ότι ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι είχε πεθάνει.

Η Φλορένσια Πένια έκανε την ψευδή αναφορά σχετικά με την υγεία του Χόρχε Μέσι κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της εκπομπής «El Show del Verano» του Luzu TV την Πέμπτη (18/06).

«Δεν θέλω να ανακοινώσω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε», είπε η Πένια, σύμφωνα με την US Sun.

«Ακριβώς στη μέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πρέπει να φύγει», υπέθεσε λανθασμένα η παρουσιάστρια.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

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Η οικογένεια Μέσι κατήγγειλε την ανεύθυνη αναφορά, αναφέροντας ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετώπιζε ένα άγνωστο πρόβλημα υγείας, αλλά δεν είχε πεθάνει.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και προοδεύει ευνοϊκά στην τρέχουσα κατάστασή του» σημείωσε η οικογένεια.

«Δεδομένων των εκδοχών, των φημών και των εικασιών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και ενδοιασμών με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό ζήτημα» επεσήμανε.

Η 51χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα ισχυρίστηκε ότι της δόθηκαν μη επαληθευμένες πληροφορίες για τον 68χρονο πατέρα του Μέσι, πριν κάνει τις ανακοινώσεις.

Flor Peña se quiebra en la nota y pide disculpas por el grave error que sucedió en #Elshowdelverano de #luzu pic.twitter.com/15Nc3jq5xz — Una chusma sin causa (@IamChusma) June 18, 2026

«Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε ζωντανά στον αέρα, σαν να την είχε ελέγξει η ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα» εξήγησε η ίδια, μέσω Instagram Story. Ζήτησε συγγνώμη για το λάθος στον αέρα και δήλωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την απαίσια στιγμή που φαντάζομαι ότι περνούν. (...) Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί έγινα μέρος του λάθους, και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου: έκανα λάθος» τόνισε.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως δεν ήταν οικειοθελής η αποχώρησή της αλλά απολύθηκε, όπως και η ομάδα παραγωγής της.

«Το Luzu TV λυπάται βαθιά για όσα συνέβησαν στον αέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το κανάλι μας θεωρεί απαράδεκτη τη διάδοση ευαίσθητων πληροφοριών, χωρίς την κατάλληλη επαλήθευση. Για αυτόν τον λόγο, η διοίκηση του Luzu TV αποφάσισε να απολύσει όλους τους υπεύθυνους», ανέφερε ο σταθμός σε δήλωση που κοινοποίησε ο ιδρυτής Νίκο Οκιάτο.