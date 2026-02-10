Αρχεία Έπσταϊν: 56χρονη Σουηδέζα αναγνώρισε σε φωτογραφίες τον βιαστή της

Μια Σουηδέζα, ηλικίας 56 ετών, κατέθεσε σήμερα (10/02) μήνυση στο Παρίσι, υποστηρίζοντας πως αναγνώρισε, σε μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν, έναν άνδρα τον οποίο κατηγορεί για βιασμό τη δεκαετία του 1990, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η Έμπα Κάρλσον κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ., τον οποίο γνώρισε στη Σουηδία, πως την πήγε πρώτα στο Μονακό κατόπιν στη Γαλλία, υποσχόμενός της μία καριέρα μοντέλου, σύμφωνα με αυτή τη μήνυση, που περιήλθε στη γνώση του AFP και κατατέθηκε στην εισαγγελία του Παρισιού.

Τον κατηγορεί πως στη συνέχεια τη βίασε στην πισίνα μιας οικίας στις Κάννες (νότια), προτού την οδηγήσει ενώπιον του Ζεράλ Μαρί, ενός πρώην διευθυντή του πρακτορείου μοντέλων "Elite".

Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει μήνυση για βιασμό το 2020 σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, μια υπόθεση που τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής. Όμως, δεν είχε στραφεί νομικά κατά του Ντάνιελ Σ., διότι δεν γνώριζε την ταυτότητά του.

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, επιβεβαίωσε πως τον αναγνώρισε σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο σύντροφός της, που είχε γνωρίσει τον Ντάνιελ Σ., δήλωσε πως επίσης τον αναγνωρίζει.

Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Τζέφρι Έπστιν, τις οποίες δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και περιήλθαν στη γνώση του AFP.

«Η κυρία Κάρλσον ελπίζει πως η εισαγγελία του Παρισιού θα ασχοληθεί με τη μήνυσή της προκειμένου να καταστεί δυνατή μία έρευνα για πράξεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων, με στόχο να αναλυθεί ο τρόπος δράσης του Ντάνιελ Σ., να καθοριστεί εάν αυτές οι πράξεις έχουν επαναληφθεί, να αποκαλυφθούν οι δραστηριότητες της οργάνωσης και εάν είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν πιθανά θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν ακόμη παραγραφεί», δήλωσε η δικηγόρος της Αν Κλερ Λεζέν, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.