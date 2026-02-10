Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας λύνει τη σιωπή της για τις συναντήσεις με τον Έπσταϊν

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας σπάει τη σιωπή της σχετικά με τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν και παίρνει τις αποστάσεις της από τα ειδεχθή εγκλήματα του παιδόφιλου.

Μιλώντας στα σουηδικά μέσα ανέφερε: «Τον είχα συναντήσει σε μερικές κοινωνικές περιστάσεις». Αυτές ήταν σε ένα εστιατόριο όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά και μια δεύτερη σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. «Ευτυχώς ήταν μόνο αυτό». «Τώρα που διάβασα για όλα τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε εναντίον νεαρών γυναικών, είμαι ευγνώμων που δεν είχα καμία σχέση μαζί του από τις λίγες φορές τότε που ήμουν στη δεκαετία των 20. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα. Ελπίζω να αποδωθεί δικαιοσύνη», δήλωσε.

Τα τελευταία αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκάλυπταν πως η Σοφία γνωρίστηκε με τον Έπσταϊν από τη μέντορά της, Μπάρμπρο Ένμπομ. Εκείνη την περίοδο, η Σοφία προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Το Σουηδικό Παλάτι είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι η Σοφία είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη πριν από την καταδίκη του το 2008 και ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του για περισσότερα από 20 χρόνια.

Αρκετές άλλες βασιλικές οικογένειες έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο λόγω της επαφής τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ αυτών ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ της Βρετανίας και η διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, Μέτε-Μάριτ.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων κατηγοριών που προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν από τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι έστειλε μια δεύτερη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου και ότι ζήτησε από τον πρώην Δούκα και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, να επιτρέπουν σε φίλους του πρόσβαση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τις επισκέψεις τους στο Λονδίνο.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε αδίκημα. Στη διαβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2021, δήλωσε στην Έμιλι Μέιτλις ότι είχε τερματίσει τη φιλία του με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια τετραήμερης επίσκεψης στη Νέα Υόρκη το 2010.

Ωστόσο, τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι παρέμεινε σε επαφή μαζί του για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και ότι το ίδιο το «αποχαιρετιστήριο» ταξίδι διήρκεσε στην πραγματικότητα εννέα ημέρες.

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης στερήθηκε τους τίτλους του και απομακρύνθηκε από το Royal Lodge λόγω των δεσμών του με τον κ. Έπσταϊν, ενώ τη Δευτέρα ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι θα είναι «έτοιμος να υποστηρίξει» οποιαδήποτε αστυνομική έρευνα σχετικά με τον νεότερο αδελφό του.

Η Μέτε-Μάριτ, η οποία είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν, είδε αρκετά από τα email της να συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ αυτών μηνύματα στα οποία φαινόταν να χαρακτηρίζει έναν βασιλικό γάμο ως «βαρετό» και ένα άλλο όπου έλεγε ότι ο εγκληματίας της «γαργαλούσε το μυαλό».

Αφού είχε προηγουμένως ζητήσει συγγνώμη για τη «ντροπιαστική» φιλία της με τον Τζέφρι, εξέδωσε δεύτερη δήλωση στην οποία ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για τη φιλία μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Είναι σημαντικό για μένα να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους απογοήτευσα.

Κάποιο μέρος του περιεχομένου των μηνυμάτων μεταξύ εμένα και του Έπσταϊν δεν αντιπροσωπεύει το άτομο που θέλω να είμαι. Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έφερα τη Βασιλική Οικογένεια, και ιδιαίτερα τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα.»