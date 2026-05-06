Ασφαλής πλέον η διέλευση από το Ορμούζ: Ειρηνικά σήματα «καπνού» από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι, με το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους» και υπό το πρίσμα νέων διαδικασιών, θα καταστεί δυνατή η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταδίδει το ΣΚΑΙ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών απευθύνονται ευχαριστίες στους καπετάνιους και τους ιδιοκτήτες πλοίων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, για την τήρηση των κανονισμών των Στενών του Ορμούζ και τη συνεισφορά τους στην περιφερειακή ναυτική ασφάλεια.

«Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση» αναφέρουν.

Νηνεμία στο Ορμούζ; Το πραγματικό περιεχόμενο του «μνημονίου»

Ανταποκριτής του Al Jazeera αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται αποκλειστικά στα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο και δεν περιλαμβάνουν προς το παρόν το πυρηνικό ζήτημα.

«Λένε ότι οτιδήποτε άλλο είναι κατασκευασμένο, πρόκειται για παραπλανητικές δημοσιογραφικές αναφορές» δήλωσε.

«Δεν επιβεβαιώνουν σε αυτή τη φάση ότι διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα, ούτε τις περιφερειακές πολιτικές ασφάλειας, ούτε τις σχέσεις τους με συμμάχους ή το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι όλα αυτά δεν συζητούνται τώρα και έχουν εξαιρεθεί».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν προτείνει μια διαδικασία τριών σταδίων:

Οι πρώτες 30 ημέρες θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ Αν επιτευχθεί συμφωνία, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διάλογος για την περιφερειακή ασφάλεια με γειτονικές χώρες