«Αστυνομικοί, μην επιτρέψετε αιματοχυσία»: Απεγνωσμένο μήνυμα από την απεργό πείνας στη Σερβία για τα δικά τους «Τέμπη»

Οι Σέρβοι έχουν τα δικά τους Τέμπη και από χτες και την δική τους απεργό πείνας, έξω από το κοινοβούλιο, όπως ακριβώς έπρακε και ο Πάνος Ρούτσι. Η Ντιάνα Χρκ α , κάνει απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή στο Βελιγράδι, ζητώντας δικαίωση για τους 16 νεκρούς στο Νόβι Σαντ, όταν έπεσε το στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Η κυβέρνηση τους κατηγορεί, καθώς έχει πολλούς ανθρώπους στο πλευρό της, πως προκαλούν ταραχές. Η Τσατσιλάντ είναι γεμάτη κόσμο και περικυκλωμένη από την αστυνομία ενώ συγκεντρώθηκαν και πολλοί φιλοκυβερνητικοί.

Στο Βελιγράδι, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι όλων των γενεών συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βουλή το βράδυ της Κυριακής, υποστηρίζοντας την Ντιάνα Χρκα, η οποία απαιτεί την τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο του γιου της Στέφαν και 15 άλλων ανθρώπων.

Σερβία απεργός πείνας | Vreme

Τόνισε ότι δεν θα φύγει μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Το βράδυ της Κυριακής, η κατάσταση ήταν τεταμένη σε αρκετές περιπτώσεις. Γύρω στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα, οι φιλοκυβερνητικοί απομάκρυναν την Νταϊάνα Χρκά από το μέρος όπου έκανε απεργία πείνας.

Ακούστηκε ένας πυροβολισμός αλλά δεν είναι γνωστό από ποια πλευρά ρίχτηκε.

Η Νταϊάνα Χρκά επέστρεψε μπροστά από τη Βουλή γύρω στις 8:00 μ.μ. και με ντουντούκα απεύθυνε ένα μήνυμα στην Αστυνομία.

«Αστυνομικοί, επιτρέψτε μου να σας πω: Μην αφήσετε να χυθεί αιματοχυσία, να φύγετε από την Τσατσίλιαν. Όλος ο κόσμος και η Σερβία θα μάθουν ότι η σερβική αστυνομία επιτέθηκε στον λαό τους. Κανείς δεν θα σας λυπηθεί».

Τόσο η ίδια όσο και υποστηρικτές της επανέλαβαν αρκετές φορές ότι οι ταραχές προκλήθηκαν από άτομα που βγήκαν από το Πάρκο Πιονίρσκι και δεν εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθώς και η MUP και η BIA, κατηγόρησαν γι' αυτό, τους ανθρώπους που ήρθαν να υποστηρίξουν την Ντιάνα Χρκα.