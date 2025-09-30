Αστυνομικοί στην Καλιφόρνια σταμάτησαν ταξί χωρίς οδηγό για παράνομη αναστροφή: Τι γίνεται με την κλήση

Άναυδοι έμειναν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια, όταν σταμάτησαν ταξί επειδή έκανε παράνομη αναστροφή. Όλο αυτό μάλιστα συνέβη μπροστά στα μάτια τους, καθώς στο σημείο είχαν στήσει μπλόκο.

Όπως αναφέρει η New York Post, αμέσως ένα περιπολικό ακολούθησε το ταξί και έκανε σήμα με τα φώτα για να σταματήσει. Όταν σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, ο αστυνομικός πλησίασε στο παράθυρο του οδηγού αλλά τότε, έκπληκτος, είδε ότι δεν υπήρχε οδηγός μέσα στο όχημα. Ούτε φυσικά είχε διαφύγει κανείς. Ήταν σίγουροι γι αυτό.

Γρήγορα, οι αστυνομικοί συνηδητοποίησαν πως πρόκειται για αυτόνομο όχημα, χωρίς οδηγό, που ανήκει στην εταιρεία Waymo, η οποία λανσάρει αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί στις ΗΠΑ.

Αμέσως επικοινώνησαν με το Τμήμα, το οποίο με τη σειρά του κάλεσε τα γραφεία της εταιρείας. Από την Waymo απέδωσαν την παράβαση σε «κόλλημα του λογισμικού», ζητώντας συγγνώμη και πως «δεν θα επαναληφθεί».

Το Τμήμα με τη σειρά του διέταξε να μην επιδοθεί κλήση, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην ευθύνεται κάποιος για την παράβαση, παρότι φυσικά αυτή υπήρξε.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σημείο αφήνοντας «ελεύθερο» το αυτόνομο ταξί, όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκλήθηκαν πολλές αντιδράσεις, με ένα χρήστη να διερωτάται: «Τι θα γινόταν αν χτυπούσε και σκότωνε κάποιον; Και εκεί δεν θα υπήρχε ευθύνη ή θα έφταιγε το θύμα;».

Δεν έχει άδικο...

Στην ανακοίνωσή του, το San Bruno Police Department αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης επιβολής του νόμου περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ που χρηματοδοτήθηκε από επιχορήγηση, οι αστυνομικοί μας παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο: ένα αυτόνομο όχημα έκανε μια παράνομη αναστροφή ακριβώς μπροστά τους σε ένα φανάρι.

Σωστά... ούτε οδηγός, ούτε χέρια, ούτε ένδειξη.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα και επικοινώνησαν με την εταιρεία για να τους ενημερώσουν για το «πρόβλημα». Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άνθρωπος οδηγός, δεν μπόρεσε να εκδοθεί κλήση (τα βιβλία παραπόνων μας δεν έχουν πλαίσιο για «ρομπότ»). Ας ελπίσουμε ότι ο επαναπρογραμματισμός θα το εμποδίσει να κάνει άλλες παράνομες κινήσεις.

Ήταν η πρώτη φορά και για τους δύο αστυνομικούς...

Για όσους πιστεύουν ότι είμαστε επιεικείς, υπάρχει νομοθεσία στα σκαριά που θα επιτρέπει στους αστυνομικούς να εκδίδουν τις ειδοποιήσεις της εταιρείας...

Είτε πρόκειται για οδηγούς, επιβάτες ή ακόμα και αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας για να διατηρήσουμε τους δρόμους του Σαν Μπρούνο ασφαλείς».



