Axios: Το μήνυμα-προειδοποίηση του Λευκού Οίκου στο Ιράν λίγο πριν την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ γνωστοποίησε στο Ιράν την Κυριακή (3/4) για την επικείμενη αμερικανική επιχείρηση «Project Freedom», η οποία στοχεύει στην διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαπολύοντας απειλές στην Τεχεράνη προκειμένου να μην παρεμβαίνει.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios, παρά την προειδοποίηση, οι ιρανικές δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, εμπορικών πλοίων και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια από την πλευρά της Ουάσιγκτον φαίνεται να στόχευε στη μείωση του κινδύνου κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να δώσει την εντολή για την παύση της εκεχειρίας, ξεκινώντας νέες πολεμικές επιχειρήσεις, αν το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχιστεί.

Η προειδοποίηση για την επιχείρηση «Project Freedom» έρχεται μετά την ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή. Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επικοινωνούν με το Ιράν τόσο ανοιχτά όσο και ήσυχα, προκειμένου να επιτραπεί η αμυντική επιχείρηση προς όφελος της παγκόσμιας ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, παρέπεμψε στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω σχόλια.

Τα νέα πλήγματα του Ιράν

Στην πρώτη ημέρα της επιχείρησης, τη Δευτέρα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάρος αμερικανικών πολεμικών πλοίων που πέρασαν από τα Στενά, καθώς και κατά άλλων εμπορικών πλοίων στην περιοχή και στόχων στα ΗΑΕ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις ήταν «κάτω από το όριο για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων», ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ περίμεναν κάποια αναστάτωση κατά την έναρξη της επιχείρησης.

Λίγες ώρες μετά, οι ΗΠΑ υποστήριξαν για την επιχείρηση ότι δεν αύξησε σημαντικά τη ροή πετρελαίου ή των εμπορευμάτων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ενώ η επιχείρηση δεν φαίνεται να έχει άμεσες συνέπιες στη ναυτιλία, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι «εκατοντάδες πλοία» αναμένονται να περάσουν τις επόμενες ημέρες, αν και πολλές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκίτσι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν, «προχωρούν», καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να μην «τραβηχτεί σε αδιέξοδο από τους κακοπροαίρετους».