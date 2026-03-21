Axios: «Παράθυρο» ειρήνης ψάχνουν οι ΗΠΑ - Οι μυστικές επαφές Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ανοίγει δίαυλο για την επόμενη ημέρα, ξεκινώντας προκαταρκτικές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, όπως μεταδίδει το Axios.

Σενάρια αποκλιμάκωσης και πρώτες επαφές

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «σταδιακής αποκλιμάκωσης», Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, στενοί συνεργάτες του, όπως οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν σε παρασκηνιακές διεργασίες για την προετοιμασία διπλωματικής λύσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει απευθείας επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ωστόσο χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να διαπραγματευτεί, αλλά θέτει αυστηρούς όρους.

Οι όροι και οι «κόκκινες γραμμές»

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθενται κρίσιμα ζητήματα, όπως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και η διακοπή της στήριξης σε περιφερειακές οργανώσεις.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση στο μέλλον, αλλά και αποζημιώσεις. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά το ζήτημα των αποζημιώσεων, με αξιωματούχους να το χαρακτηρίζουν «εκτός συζήτησης», αν και αφήνεται ένα μικρό περιθώριο διαπραγμάτευσης γύρω από την επιστροφή παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Αβεβαιότητα για τον συνομιλητή και τον μεσολαβητή

Ένα από τα βασικά εμπόδια παραμένει το ποιος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στην Τεχεράνη. Αν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει διαδραματίσει ρόλο σε προηγούμενες επαφές, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο έχει την εξουσία να κλείσει μια συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον αναζητά και τον κατάλληλο διαμεσολαβητή, με το Κατάρ να θεωρείται προτιμητέα επιλογή, αν και εμφανίζεται επιφυλακτικό να αναλάβει επίσημα τον ρόλο.

Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη εμπιστοσύνης, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον, με τους όρους που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη του πολέμου να παραμένουν στο επίκεντρο.