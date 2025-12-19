Αυστραλία: Η αντίδραση του «ήρωα του Μπόνταϊ» όταν του δίνουν επιταγή 1,4 εκατ. ευρώ

Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο 43χρονος μουσουλμάνος που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ και πλέον εθνικός ήρωας, έλαβε σήμερα μια επιταγή άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,4 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δωρεά έγινε κατόπιν κατάθεσης χιλιάδων ανθρώπων που συνεισέφεραν σε ιστότοπο δωρεών.

Η υπέρογκη επιταγή δόθηκε όσο εκείνος βρίσκεται στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο St. George και του την έδωσε ο Ζάκερι Ντερενιόφσκι, influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδιοργανωτής της σελίδας GoFundMe, όπως φαίνεται από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι παγκοσμίως συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή αντισταθμιστικού κεφαλαίου Μπιλ Άκμαν, ο οποίος έδωσε 99.999 δολάρια Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επσκέφθηκε τον «ήρωα του Μπόνταϊ» στο νοσοκομείο

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας και ο πρωθυπουργός της πολιτείας επισκέφθηκαν τον Άχμεντ στο νοσοκομείο για να επαινέσουν την γενναιότητά του.

Όταν του παραδόθηκε η επιταγή, ο Άχμεντ εμφανίζεται στο βίντεο να ρωτάει: «Το αξίζω;», με τον Ντερενιόφσκι να απαντά «Αξίζεις κάθε σεντ».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους ανθρώπους που συνεισέφεραν στη δωρεά, ο Άχμεντ απάντησε: «Να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι. Και να ξεχάσουν όλα τα δεινά... και να συνεχίσουν να σώζουν ζωές».

«Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από καρδιάς, επειδή ήταν μια ωραία μέρα, όλοι απολάμβαναν τη γιορτή, με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι, όλοι ήταν χαρούμενοι και αξίζουν, αξίζουν να απολαύσουν», είπε ο ίδιος, υψώνοντας το τραυματισμένο χέρι του στον αέρα.

«Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο, η καλύτερη χώρα στον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να καθίσουμε να παρακολουθούμε - φτάνει πια. Ο Θεός ας προστατεύει την Αυστραλία. Αυστραλός, Αυστραλός, Αυστραλός».

Ο ιδιοκτήτης καπνοπωλείου δεν είπε τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα. Ο 43χρονος Άχμεντ έφυγε από την πόλη καταγωγής του στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας πριν από σχεδόν 20 χρόνια για να αναζητήσει εργασία στην Αυστραλία.

Αυστραλία: Το χρονικό της επίθεσης

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν επιτεθεί σε έναν από τους δράστες από πίσω, αρπάζοντας το όπλο του και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Τραυματίστηκε από σφαίρες από το όπλο του δεύτερου δράστη και παραμένει στο νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Χανούκα, στην περίφημη παραλία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι την επίθεση διέπραξαν ένας 50χρονος πατέρας, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς, και ο 24χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.