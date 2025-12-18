Σίδνεϊ: «Πηγή υπερηφάνειας» για το Ισλαμικό κράτος η δολοφονία 15 ανθρώπων

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας - που σκοτώθηκε κατά την επίθεση - και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Δύο αυτοκίνητα στην κατοχή της αστυνομίας - Ήταν ύποπτα για «βίαιη ενέργεια»

Δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην κατοχή της αυστραλιανής αστυνομίας στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την ίδια, ύστερα από ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία, «ίσως προετοιμαζόταν μια βίαιη ενέργεια».

«Επί του παρόντος, η αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει καμία σχέση με την αστυνομική έρευνα που διεξάγεται για την τρομοκρατική επίθεση στην Μπόνταϊ», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους ανάμεσα στους οποίους πρόσωπα που είχαν συγκεντρωθεί σε παραλία για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα την Κυριακή, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανακοίνωσή της.

Αστυνομικοί σταμάτησαν τα δύο οχήματα καθώς περνούσαν από το Λίβερπουλ, ένα προάστιο στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, και τα έθεσαν υπό την κατοχή των αρχών, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Στις έρευνες συμβάλλουν 7 μέλη της αστυνομίας» και αυτή «συνεχίζεται», διευκρίνισε επίσης η αστυνομία.