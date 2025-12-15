Αχμέντ αλ Αχμέντ: O 43χρονος μουσουλμάνος που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην Αυστραλία

Όταν ο Αχμέντ έφτασε στην Αυστραλία το 2006 από το Ιντλίμπ της Συρίας, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί πως σήμερα, η ηγεσία της Αυστραλίας (ή ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ) θα τον χαρακτήριζε ήρωα.

Η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi βύθισε την Αυστραλία στο πένθος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, χρησιμοποίησαν 6 πυροβόλα όπλα για να σκορπίσουν τον θάνατο κατά την διάρκεια της γιορτής του Χανουκά. Οι λόγοι πίσω από αυτή την αντισημιτική ενέργεια δεν είναι ακόμη σαφείς, αφού ο ένας από τους δύο δράστες είναι νεκρός ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όταν ο Αχμέντ βρέθηκε στην παραλία χθες ως περαστικός, δεν δίστασε να κάνει αυτό που έπρεπε. Αγνοώντας τον κίνδυνο, κρύφτηκε πίσω από ένα αυτοκίνητο και την κατάλληλη στιγμή ακινητοποίησε τον ένα δράστη σώζοντας δεκάδες ζωές. Κατά την διάρκεια όμως αυτής της συμπλοκής τραυματίστηκε. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δικοί του άνθρωποι που μίλησαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, περιγράφουν έναν άνθρωπο που δεν διστάζει να κάνει αυτό που πρέπει όταν πρέπει ανεξαρτήτως κόστους. Ο Αχμέντ, ανέφερε ένα πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν μπορούσε να βλέπει την σφαγή να εκτυλίσσεται και να μην κάνει τίποτα. Παρά τον κίνδυνο για τη δική του ζωή, επενέβη χωρίς δεύτερη σκέψη για να σταματήσει τον δράστη.

Πήγε ως μετανάστης στην Αυστραλία το 2006, ερχόμενος από τη Συρία. Έχει δική του επιχείρηση και είναι πατέρας δύο κοριτσιών. Βρισκόταν κοντά στην παραλία επειδή έπινε καφέ με έναν φίλο του και όταν είδε τι συμβαίνει, αποφάσισε να κάνει το καθήκον του.

Μια πράξη ηρωισμού που μας υπενθυμίζει πως ακόμη και στις πιο δύσκολες ώρες, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά, θριαμβεύουν.