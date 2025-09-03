«Αυταρχική συμμαχία»: Η ΕΕ βλέπει πρόκληση στη διεθνή τάξη από Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Β. Κορέα

Σφοδρή κριτική στη συνάντηση του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, άσκησε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, χαρακτηρίζοντάς την ως «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη».

Διαβάστε ακόμα: Σι, Πούτιν και Κιμ: Μία εικόνα που ίσως σηματοδοτεί αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, η Κάλας τόνισε πως η συνάντηση σηματοδοτεί τη συγκρότηση μιας «αυταρχικής συμμαχίας» που επιδιώκει την ταχεία μετάβαση σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, πέραν των κανόνων που έχουν θεμελιώσει τη μεταπολεμική διεθνή κοινότητα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια αντιδυτική προσέγγιση, αλλά για μια ευθεία αμφισβήτηση του διεθνούς συστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επεσήμανε επίσης τη συνεχιζόμενη στήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Αναφερόμενη ειδικά στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, η Κάλας δήλωσε πως «η Ρωσία δεν επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο», προσθέτοντας πως η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη προς το Κίεβο. «Μια ισχυρή στρατιωτικά Ουκρανία αποτελεί την πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ