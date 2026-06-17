Σάλος έχει προκληθεί με παρουσιαστή του BBC, όπου «γράφει στο κοντέρ» αμέτρητα υβριστικά και μισογυνιστικά σχόλια, την στιγμή που έχει κερδίσει τον τίτλο του «πολύ καλού influencer για τους νεαρούς άνδρες», από πασίγνωστη εταιρεία.

O Ashley Cain, είναι παρουσιαστής της σειράς ντοκιμαντέρ του βρετανικού δικτύου Ashley Cain: Into the Danger Zone. Παλαιότερα, ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος έγινε σταρ ριάλιτι και ταξιδεύει στα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου, παίρνοντας συνεντεύξεις από νεαρούς άνδρες που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Πριν ξεκινήσει το ριάλιτ - σειρά ντοκιμαντέρ ήταν πολύ γνωστός για την δραστηριοποίησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Οι αναρτήσεις στο X «πηγαινοερχόντουσαν» σε καθημερινή βάση. Αλλά τι αναρτήσεις; Αν σκάψει κανείς το προφίλ του, θα δει ότι πρόκειται για μισογυνιστικού χαρακτήρα posts, tweets με υβριστικούς όρους, αλλά και περιεχόμενο με βία και σεξουαλικά υπονοούμενα.

Στις χυδαίες αναρτήσεις του αποκαλεί τις γυναίκες, «τ*****ς», «π****ς», «ψυχοπαθείς» και «σκύλες», αποκαλύπτει ο Guardian. Χαρακτηριστικό βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παραπέμπει σε παρενόχληση και βία, είναι ένα που απεικονίζεται να παρακολουθεί ένα επεισόδιο του ριάλιτι σόου, Love Island του ITV το 2015, ο Cain έγραψε στο Twitter ότι αν ήταν διαγωνιζόμενος, «θα έπρεπε να πνιγεί αυτή», είπε αναφερόμενος σε παίκτρια.

Αυτές και δεκάδες άλλες παρόμοιες αναρτήσεις, οι οποίες ήταν όλες διαθέσιμες στο κοινό, εγείρουν ερωτήματα για το BBC σχετικά με το τι είδους έλεγχος διεξήχθη, αν διεξήχθη, πριν από τον διορισμό του. Αργά την Τετάρτη, ο λογαριασμός X του Cain φάνηκε να έχει αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.