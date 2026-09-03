Βέλγιο: Στις φλόγες εταιρεία συμφερόντων του Ισραήλ - Στοχευμένη επίθεση από ακτιβιστές

Μια εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών στο Βέλγιο, ο οποία συνεργάζεται με το Ισραήλ έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης στην πόλη της Λιέγης, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, ενώ ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν κατηγόρησε την Αριστερά για εμπλοκή.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:40 π.μ. τοπική ώρα (01:40 GMT) τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Belgian Advanced Technology Systems (BATS), που βρίσκεται στη Λιέγη, σύμφωνα με τον γαλλόφωνο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF.
Η εισαγγελία της Λιέγης δήλωσε ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει σκόπιμα σε τρία ξεχωριστά σημεία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.
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Ομάδα εμπειρογνωμόνων πυροσβεστών και εγκληματολογικού εργαστηρίου διεξήγαγε τις πρώτες έρευνες στο σημείο, ενώ έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Η BATS αναπτύσσει και παρέχει τεχνολογικές λύσεις για τους τομείς της άμυνας και της εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ.
Η εταιρεία συνδέεται συγκεκριμένα με την Israel Aerospace Industries (IAI), μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές και αεροδιαστημικές εταιρείες του Ισραήλ.
Εν τω μεταξύ, ο Φράνκεν κατηγόρησε την άκρα αριστερά ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε μια ανάρτηση στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Η άκρα αριστερά έβαλε φωτιά στα γραφεία της τεχνολογικής εταιρείας BATS με έδρα τη Λιέγη», έγραψε.
Ο υπουργός κατηγόρησε επίσης το Βελγικό Εργατικό Κόμμα (PTB) ότι αποτελεί το «πολιτικό βραχίονα» αυτού που χαρακτήρισε ως εξτρεμιστική βία. Δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια από τους ερευνητές στοιχεία που να συνδέουν την PTB με την εμπρηστική επίθεση.
Ο ηγέτης του PTB, Ραούλ Χεντεμπόου, απέρριψε τα σχόλια του Φράνκεν, λέγοντας ότι το κόμμα δεν είχε καμία σχέση με την πυρκαγιά.
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