Διασώθηκε ο αγνοούμενος Αμερικανός πιλότος, πριν τον βρει το Ιράν - «Τον έχουμε» ανακοίνωσε ο Τραμπ

Διασώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους, που είχε καταπέσει στο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πλέον «σώος και ασφαλής»

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον σώος και ασφαλής!» σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ, την οποία ανήρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο» για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά «θα είναι μια χαρά».

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Member Officers, who also happens to be a highly… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

Η μεγάλη επιχείρηση για τον πιλότο

Σύμφωνα με το Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή (03/04) και μετά ξανά το Σάββατο (04/04) στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Μαζί με τους Αμερικανούς, που είχαν στείλει το επίλεκτο σώμα γνωστό ως «ελβετικοί σουγιάδες» για τη διάσωση, τον πιλότο επιχειρούσαν να εντοπίσουν και οι Φρουροί της Επανάστασης, καθώς η αιχμαλώτισή του θα αποτελούσε σημαντικό ατού στον πόλεμο.

Νέους θανάτους ανώτερων στελεχών του Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως «πολλά» κορυφαία στελέχη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

«Πολλοί από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το καθοδηγούσαν ανεπαρκώς κι απερίσκεπτα, εξοντώθηκαν μαζί με πολλούς άλλους, σε αυτό το μπαράζ επιθέσεων στην Τεχεράνη» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού περίπου, στο οποίο διακρίνεται ένα μπαράζ νυχτερινών βομβαρδισμών. Το βίντεο δεν έχει ημερομηνία και η τοποθεσία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).