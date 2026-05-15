Κικίλιας για παράνομη αλιεία Τούρκων ψαράδων: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων, στην παράνομη αλιεία στο Αιγαίο και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ωκεανών και Αλιείας, Κώστα Καδή.

«Έθεσα στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλιεία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων, με την παράνομη αλιεία, τον μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», είπε αρχικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι: «Στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε – επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους – να ρυθμιστούν αναλόγως. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η αλιεία».

Αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση, ο Υπουργός τόνισε ότι με την Τουρκία «υπάρχει συνεργασία και προσπάθεια, έτσι ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές», προσθέτοντας ότι «το 2025 οι ροές από τη γείτονα χώρα μειώθηκαν κατά 45%».

Από την πλευρά του, ο κ. Καδής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και της στρατηγικής για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου της αλιείας στην Ελλάδα.

Επιβεβαιώσε, δε, την εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στη χώρα μας.