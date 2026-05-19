Βολιβία: Εκτεταμένα επεισόδια στην αποκλεισμένη από μπλόκα Λα Πας - Ζητούν παραίτηση του προέδρου

Οι μαζικές κινητοποιήσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προέδρου, Ροδρίγο Πας, φάνηκαν να κλιμακώνονται ακόμη περισσότερο τη Δευτέρα 18/5 στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, Λα Πας, όπου αστυνομικοί και διαδηλωτές συγκρούστηκαν βίαια, την ώρα που η πόλη συνεχίζει να είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας δεκάδων μπλόκων στους δρόμους.

Προτού συμπληρώσει έξι μήνες στη εξουσία, ο κεντροδεξιός πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εντεινόμενη πίεση αγροτών, εργατών, εργαζόμενων σε ορυχεία, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων στις μεταφορές και άλλων, που διαμαρτύρονται για τις συνέπειες της χειρότερης οικονομικής κρίσης που έχει ενσκήψει στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

La policía es corrida a LATIGAZOS por los ponchos rojos de Bolivia.

La revolución obrera y campesina está triunfando.

El régimen de Rodrigo Paz está en sus últimas horas. pic.twitter.com/AXCEwXPPuG — The Chad Grabois gordo geopolítica (@ChadGrabois) May 17, 2026

Οπλισμένοι με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ρόπαλα και πέτρες, διαδηλωτές προσπάθησαν να μπουν στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκεται η έδρα της προεδρίας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Εκατοντάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών τους απώθησαν κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

«Θέλουμε να παραιτηθεί επειδή είναι ανίκανος. Η Βολιβία ζει στιγμή χάους», είπε στο AFP ο Ιβάν Αλαρκόν, αγρότης, αυτόχθονας που ανήκει στη φυλή Αϊμάρα, 60 ετών, αναφερόμενος στον πρόεδρο Πας.

Η εισαγγελία διέταξε χθες Δευτέρα τη σύλληψη κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης στη χώρα, του Μάριο Αργόγιο, εκ των ηγετών των μαζικών κινητοποιήσεων, που κατηγορείται για «δημόσια διέγερση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων» και «τρομοκρατία».

Ομάδα διαδηλωτών λεηλάτησε γραφείο του κτηματολογίου, αφαιρώντας έπιπλα, υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό, σύμφωνα με οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Impresionante imagen de los mineros bolivianos protestando contra el gobierno de extrema derecha de Rodrigo Paz títere de los EEUU y los oligarcas de Bolivia. pic.twitter.com/nk7Idnxw8V — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) May 17, 2026

Χθες το απόγευμα πάντως είχε αποκατασταθεί η ηρεμία. Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό των προσαγωγών στις οποίες προχώρησαν. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Unitel, έγιναν πάνω από εκατό συλλήψεις. Το Γαλλικό Πρακτορείο διαπίστωσε ότι τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019), σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, πως βρίσκεται πίσω από τις ταραχές.

Οι διαδηλώσεις εργαλειοποιούνται από τον άλλοτε ηγέτη των κοκαλέρος--των παραγωγών κόκας--διότι αποπειράται να επιστρέψει «στην εξουσία», είπε στο Πρώτο Κανάλι ο υπουργός Οικονομίας Χοσέ Γκαμπριέλ Εσπινόσα.

Πόλεις υπό πίεση

Υποστηρικτές του κ. Μοράλες έφθασαν χθες στη Λα Πας έπειτα από επταήμερη πορεία από τον νομό Ορούρο, απαιτώντας να φύγει ο πρόεδρος Πας.

Ορισμένοι φοβούνται πως ο πρώην πρόεδρος, ο πρώτος αυτόχθονας που αναδείχθηκε ποτέ στο κορυφαίο αξίωμα στη χώρα, θα συλληφθεί προσεχώς. Από το 2024, ζει αποσυρμένος στην Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του.

Ο Έβο Μοράλες εξέφρασε χθες μέσω X την αλληλεγγύη του στους διαδηλωτές και έκρινε ότι ο Μάριο Αργόγιο και άλλοι συνδικαλιστές ηγέτες είναι θύματα «βάρβαρου διωγμού».

Η κινητοποίηση συνοδεύεται για εβδομάδες από αποκλεισμούς δρόμων, που έχουν κόψει την πρόσβαση στη Λα Πας κι έχουν παραλύσει την πρωτεύουσα.

Police in Bolivia fired tear gas at protesters in La Paz as miners and unions marched on the presidential palace, demanding that President Rodrigo Paz step down over a worsening fuel shortage and economic crisis. pic.twitter.com/ZBAf2wfc8W — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 19, 2026

Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, καταμετρούσε χθες βράδυ 32 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Το Σάββατο αστυνομικοί και στρατιωτικοί μπόρεσαν να ανοίξουν προσωρινά κάποιους δρόμους προς τη Λα Πας, έπειτα από συγκρούσεις με διαδηλωτές. Αλλά αυτοί οι τελευταίοι ανέκτησαν τον έλεγχο αρκετών μπλόκων ήδη την ίδια ημέρα.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών και Αστυνομίας Ερνάν Παρέδες δήλωσε ότι διαδηλωτής σκοτώθηκε όταν έπεσε σε τάφρο.

Ο αποκλεισμός της πρωτεύουσας έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων. Η κυβέρνηση διεμήνυσε ότι θα επέμβει ξανά σήμερα στο οδικό δίκτυο για να υπάρξει «ανθρωπιστικός διάδρομος» για έξι ώρες. Ήδη την περασμένη εβδομάδα διαδηλώσεις συντάραξαν τη Λα Πας με φόντο τις ελλείψεις καυσίμων και τον υψηλό πληθωρισμό.

Η Βολιβία είναι αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τα χρόνια του 1980. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση αποδίδει την κρίση κυρίως στην πολιτική επιδότησης των καυσίμων, που εξάντλησε τα αποθέματα δολαρίων, και προχώρησε στην κατάργηση των επιδοτήσεων τον Δεκέμβριο.