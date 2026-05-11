Βρετανία και Γαλλία σε επείγουσα σύνοδο για τα Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 40 χώρες στο «τραπέζι»

Η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοΐα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, θα συμπροεδρεύσει στη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Λονδίνο στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, ένα από τα πλέον ικανά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού.

Στενά του Ορμούζ: Τα επιχειρησιακά σενάρια για διεθνή διέλευση

Το HMS Dragon διαθέτει το προηγμένο αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper και, σύμφωνα με το Λονδίνο, θα μπορούσε να συμβάλει σε αποστολές προστασίας εμπορικών πλοίων, υποστήριξης επιχειρήσεων ναρκαλιείας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών, μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η αυριανή υπουργική συνάντηση έρχεται μετά τις στρατιωτικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Απριλίου στο Μόνιμο Διακλαδικό Στρατηγείο, στο Νόρθγουντ του βόρειου Λονδίνου. Εκεί, στρατιωτικοί σχεδιαστές από δεκάδες χώρες επεξεργάστηκαν πιθανά επιχειρησιακά σενάρια για το άνοιγμα και την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι η Βρετανία ηγείται αυτής της πολυεθνικής αμυντικής προσπάθειας επειδή η ασφάλεια του εμπορίου, της ενέργειας και της οικονομίας επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως είπε, «στόχος είναι η μετατροπή της διπλωματικής συμφωνίας σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια, ώστε οι χώρες που συμμετέχουν να είναι έτοιμες να δράσουν όταν χρειαστεί».

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει επηρεάσει τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει συμβάλει στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.