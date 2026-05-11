Χανταϊός: Επτά κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο επιβεβαιώνει ο ΠΟΥ - Αγώνας «δρόμου» για να μην ξεφύγει

Για επτά κρούσματα ευθύνεται επιβεβαιωμένα ο χανταϊός των Άνδεων μεταξύ των ανθρώπων που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των μη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

Χανταϊός: Δύο ακόμα επιβάτες θετικοί

Δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο υγειονομικού συναγερμού για τον χανταϊό, διεγνώσθησαν θετικοί, ενώ οι τελευταίες απομακρύνσεις από το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Μεταξύ των επιβατών που απομακρύνθηκαν ήδη, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα διεγνώσθησαν θετικοί στον χανταϊό, για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία και μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Η Ισπανία διαβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε «όλα τα μέτρα» που είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η μετάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση των δύο θετικών κρουσμάτων.

Most passengers and crew of the MV Hondius cruise ship successfully disembarked today. I’m grateful to Ministers @Monica_Garcia_G, Fernando Grande-Marlaska and @avtorresp, their @sanidadgob, @interiorgob and @territorialgob teams, and the whole government of #Spain for their… pic.twitter.com/6Fiz1ODVVH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

«Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την αρχή είχαν στόχο να σπάσουν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», υπογράμμισε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Ένας δεύτερος Αμερικανός επιβάτης παρουσιάζει «ελαφριά συμπτώματα», ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Από τους 5 Γάλλους που επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε καραντίνα σε απομόνωση στο Παρίσι, η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας «επιδεινώθηκε δυστυχώς τη νύχτα» και τα «τεστ βγήκαν θετικά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, γνωστοποιώντας επίσης ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει μέχρι στιγμής 22 περιπτώσεις επαφών στη Γαλλία.