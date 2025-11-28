Βρετανία όπως Βόρεια Κορέα: Προσεχώς κάμερες αναγνώρισης προσώπου σε 3 μεγάλες πόλεις

Κάμερες αναγνώρισης προσώπου (LFR) πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τρεις μεγάλες πόλεις της Βρετανίας, με μια τοπική αστυνομία να δηλώνει ότι η τεχνολογία αυτή είναι «το μέλλον της αστυνόμευσης».

Η αστυνομία του Νορθάμπτονσιρ δήλωσε ότι οι κάμερες LFR θα αναπτυχθούν στο Νορθάμπτον στις 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου, στο Κέτερινγκ στις 29 Νοεμβρίου και στο Γουέλινγκμπορο στις 6 Δεκεμβρίου, ενημερώνει το BBC.

Για την εφαρμογή τους, ένα εξειδικευμένο βαν δανείζεται στην αστυνομία από την γειτονική αστυνομία του Μπέντφορντσάιρ, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που στοχεύει στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Κάμερες «καταδότες»: Δεν είναι Κίνα, είναι Βρετανία

Ο ντετέκτιβ Rich Tompkins, από την αστυνομία του Northamptonshire, δήλωσε ότι ενώ η τεχνολογία βρίσκεται «σε πολύ πρώιμο στάδιο», η αστυνομία ήταν «πραγματικά ενθουσιασμένη» που «την εντάσσει στο ευρύ κοινό».

Διαβάστε ακόμα: Νέα στοιχεία για τον θάνατο οικογένειας τουριστών στην Τουρκία: Δεν βρέθηκαν τοξικές ουσίες στα τρόφιμα

Η αστυνομία του Northamptonshire χρησιμοποιούσε προηγουμένως κάμερες LFR στο πλαίσιο της αστυνόμευσης στο Βρετανικό Grand Prix, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθούν στην κομητεία εκτός της διοργάνωσης της F1.

Ο Αστυνομικός Υπαξιωματικός, ο οποίος υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 31 χρόνια, δήλωσε: «Το όφελος [της LFR] είναι ότι γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ο στόχος είναι να εντοπίζουμε άτομα».

«Επισημαίνει κυρίως άτομα που καταζητούνται τοπικά ή άτομα σεσημασμένα ως σεξουαλικούς παραβάτες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή».

Είπε ότι αποδέχεται ότι υπάρχουν «κάποιες ανησυχίες» σχετικά με την τεχνολογία, αλλά πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

«Έχουμε πλέον συνηθίσει όλοι αυτήν την τεχνολογία», είπε. «Η ζωντανή αναγνώριση προσώπου είναι το μέλλον, είναι πραγματικά συναρπαστικό που υιοθετούμε αυτήν την τεχνολογία».

Η αστυνομία του Northamptonshire δανείζεται την τεχνολογία από την γειτονική αστυνομία του Bedfordshire - αλλά έχει φιλοδοξίες να αποκτήσει το δικό της εξοπλισμό τον επόμενο χρόνο.

Διαβάστε ακόμα: Κίνα: Οι influencers θα μιλούν μόνο αν έχουν πτυχίο - Σε εφαρμογή νέος νόμος

Στις επερχόμενες αναπτύξεις στο Νορθάμπτον, το Κέτερινγκ και το Γουέλινγκμπορο, η λίστα παρακολούθησης που θα φορτώνεται στις κάμερες θα περιλαμβάνει τους σεξουαλικούς παραβάτες υψηλότερου κινδύνου, καθώς και οποιονδήποτε κυκλοφορεί ως καταζητούμενος για σύλληψη.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι θα διαγράφουν τις εικόνες με ειδοποιήσεις αμέσως μετά τη χρήση τους ή εντός 24 ωρών. Οι εικόνες και τα βιομετρικά δεδομένα όσων δεν προκαλούν ειδοποίηση διαγράφονται αυτόματα και αμέσως.

Έχοντας δανείσει εξοπλισμό για τις επερχόμενες ασκήσεις, ο Αστυνομικός Υπολοχαγός Τόμπκινς δήλωσε ότι η δύναμη ήθελε να εισαγάγει τη δική της τεχνολογία LFR «σε λίγους μήνες», με έναν ειδικό συντονιστή LFR να πρόκειται να αναλάβει σύντομα μια θέση.

