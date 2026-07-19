Βρετανία: Τέλος τα Red Bull και τα Monster για τους ανηλίκους - Εμπάργκο σε αναψυκτικά με υψηλή καφεΐνη

Οριζόντιο απαγορευτικό στα ενεργειακά ποτά όπως το Red Bull και το Monster θα εφαρμόζει η Βρετανία, συγκεκριμένα βάζοντας φρένο στην κατανάλωσή τους από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Όπως ενημερώνει το BBC, η πώληση ποτών που περιέχουν περισσότερα από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο θα είναι παράνομη σε παιδιά και εφήβους σε καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, αυτόματους πωλητές και στο διαδίκτυο.

Τα αναψυκτικά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη, όπως η Diet Coke, δεν επηρεάζονται, ούτε το τσάι και ο καφές. Ωστόσο, ποτά όπως τα Red Bull, Monster, Relentless και Prime θα παραβίαζαν το όριο.

Βρετανία: Εμπάργκο σε Red Bull και Monster

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη μείωση των επιπέδων παχυσαρκίας στα παιδιά και στην πρόληψη προβλημάτων όπως οι διαταραχές του ύπνου, το αυξημένο άγχος και η έλλειψη συγκέντρωσης, καθώς και οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις.

Ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα, τα οποία προτάθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι , η υπουργός Δημόσιας Υγείας Σάρον Χόντσον δήλωσε ότι η απαγόρευση «καταδεικνύει τη σταθερή μας δέσμευσή να δημιουργήσουμε την πιο υγιή γενιά παιδιών που υπήρξε ποτέ».

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Η απαγόρευση, η οποία υπόκειται σε κοινοβουλευτική έγκριση, θα επιβληθεί από τις τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον νόμο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 2.500 λίρες.

Περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά κάθε μέρα. Ορισμένες δημοφιλείς μάρκες ποτών περιέχουν περισσότερη καφεΐνη από δύο φλιτζάνια καφέ ή τέσσερα κουτάκια κόλα.

Η υπερβολική κατανάλωση έχει συνδεθεί με πονοκεφάλους και προβλήματα ύπνου . Οι ειδικοί λένε ότι οι νέοι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στην καφεΐνη, καθώς έχουν μικρότερο σώμα και ο εγκέφαλός τους βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Οι νέοι κανόνες θα θεσπιστούν μέσω νομοσχεδίου, αξιοποιώντας τις εξουσίες του Νόμου για την Ασφάλεια των Τροφίμων του 1990.

Η Κάθριν Τζένερ, Εκτελεστική Διευθύντρια της Συμμαχίας για την Υγεία της Παχυσαρκίας, επαίνεσε την πολιτική και δήλωσε ότι ο περιορισμός των πωλήσεων των ποτών σε παιδιά «σε μια ζωτική στιγμή της ζωής τους είναι απλώς κοινή λογική».

Η Βρετανική Ένωση Αναψυκτικών δήλωσε ότι η απαγόρευση ήταν «περιττή».