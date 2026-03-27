CBS: Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει την Παρασκευή στο τελεσίγραφο Τραμπ

Η ιρανική απάντηση στο τελεσίγραφο «15 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να έρθει την Παρασκευή, σύμφωνα με απικλειστικό δημοσίευμα του CBS.

Και ο Αμερικανός Πρόεδρος και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, έχουν ενημερωθεί μέσω διαμεσολαβητών ότι μια απάντηση θα έρθει σύντομα.

Αναφορικά με τις διπλωματικές θεωρητικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα, μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Τζει Ντι Βανς αλλά και χώρες - διαμεσολαβητές, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε την Παρασκευή: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ και οι διαπραγματευτές του διερευνούν αυτή τη νέα δυνατότητα διπλωματίας, η Επιχείρηση Epic Fury συνεχίζεται αμείωτη για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Αρχηγό και το Πεντάγωνο».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα μαι συμφωνία δεν είναι ακόμη στα σκαριά. Τα μέχρι στιγμής γνωστά είναι ότι ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν είχε ήδη «συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι δεν επιδιώκει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και ότι είχε συμφωνήσει και τα δύο στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας το 2015 και δήλωσε ξανά δημόσια το 2026 ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

