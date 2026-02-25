CNN: Δεκάδες έγγραφα φαίνεται να λείπουν από τον φάκελο Επστάιν - Ορισμένα επιβαρυντικά για τον Τραμπ

Δεκάδες είναι τα έγγραφα του FBI που φαίνεται να λείπουν από τον φάκελο της πολύκροτης υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ αυτών και στοιχεία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το CNN επισημαίνει πως από τα εκατομμύρια αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του υπουργείο Δικαιοσύνης λείπει αρκετό από το υλικό που έχει συλλεχθεί από το FBI, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεντεύξεων γυναίκας που κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση πριν από δεκαετίες.

Από την ανάλυση προκύπτει πως λείπουν περί τα 90 αρχεία μίας λίστας εκατοντάδων που παρασχέθηκαν σε δικηγόρους της στενής συνεργάτιδας του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Αυτά είναι γνωστά ως «αρχεία 302».

Ειδικοί εμφανίζονται ανήσυχοι για τα αγνοούμενα αρχεία από τα «302», επειδή κρίνουν πως αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση της πολυετούς έρευνας του FBI για τον Επστάιν και τη Μάξγουελ. Στα περισσότερα εξ αυτών, παρουσιάζονται αυτούσιες οι καταθέσεις μαρτύρων στο FBI, χωρίς συμπληρωματικά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης: Τα νησιά του Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιος τα κατέχει σήμερα και τι κρύβει η σκοτεινή τους ιστορία

«Είναι το πιο βασικό και σημαντικό τούβλο στον τοίχο της έρευνας» δήλωσε ο Άντριου ΜακΚέιμπ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI.

Μεταξύ αυτών είναι και τρεις τοποθετήσεις της προαναφερθείσας γυναίκας, η οποία είχε καταγγείλει τον παιδιοβιαστή για επιθέσεις σε βάρος της, αφότου είχε απαντήσει σε αγγελία που αναζητούσε babysitter.

Η γυναίκα κάλεσε για πρώτη φορά την τηλεφωνική γραμμή του FBI και ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα του Εσπτάιν, μέρες πριν από τη σύλληψή του. Πράκτορες την ανέκριναν, παρουσία του δικηγόρου της, με τη μάρτυρα να αναφέρει πως την είχε κακοποιήσει επανειλημμένα σε σπίτι στο οποίο διέμενε στη Νότια Καρολίνα. Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν περίπου 13 ετών.

Η ίδια είχε κάνει και αναφορά για τον Τραμπ.

Δημοκρατικός βουλευτής σχολίασε το ζήτημα επισημαίνοντας πως δεν «υπάρχει μια σειρά από έγγραφα, και φαίνεται να είναι πιθανές καταθέσεις στο FBI από επιζήσασα, στις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση».

Διαβάστε επίσης: Επστάιν: Πληροφορίες για νεκρές ανήλικες στα πάρτι του - «Έδωσε εντολή να ταφούν κοντά στο ράντσο του»

Η πλευρά Τραμπ έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και σε ανακοίνωση του ο Λευκός Οίκος είχε, παλαιότερα, χαρακτηρίσει τις καταγγελίες κατά του προέδρου ως «ψευδείς».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης σημείωσε πως ορισμένα έγγραφα μπορεί να αποτελούν ακόμα αντικείμενα έρευνα, εξ ου και δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, δεν έγινε ειδική αναφορά στα συγκεκριμένα.

Το αμερικανικό δίκτυο δεν αποκλείει και την πιθανότητα τα αρχεία να υπάρχουν εντός των εκατομμυρίων που δημοσιεύτηκαν, ωστόσο, να έχουν διαφορετικό σειριακό αριθμό. Ωστόσο, δεν ίσχυε το ίδιο και για άλλα στοιχεία που έλειπαν και εμφανίστηκαν, κάπως, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος.

Αρκετά θύματα του Επστάιν έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τις δικές τους καταθέσεις στα αρχεία.

«Όλοι μας ψάχναμε για τις δηλώσεις των θυμάτων μας» δήλωσε στο CNN η Τζες Μάικλς, η οποία δέχθηκε επίθεση από τον χρηματοικονομικό σύμβουλο όταν ήταν 22 ετών.