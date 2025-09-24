CNN για Τραμπ: Ο ηγέτης που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο, κοκορεύτηκε για το τίποτα στον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες (23/09) στον ΟΗΕ, αλλά όχι προς τον ΟΗΕ. Τουλάχιστον στον βαθμό που το Σώμα αυτό αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο κοινό, που ανησυχεί για τον δρόμο που τραβά η εξωτερική πολιτική, αυτό που άκουσε ήταν κενοί λεονταρισμοί.

Οι εντάσεις έχουν φτάσει σε επίπεδα Ψυχρού Πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, αφότου η Πολωνία απείλησε να καταρρίψει οποιοδήποτε άλλο ρωσικό αεροσκάφος εισβάλει στην επικράτειά της. Ύποπτα drones -πιθανώς της Μόσχας- πετούν πάνω από τη Σκανδιναβία .

Αυξάνονται οι φόβοι για μια τρίτη Ιντιφάντα στη Δυτική Όχθη, εάν το Ισραήλ υλοποιήσει υπαινιγμούς προσάρτησης για να εντείνει την γενοκτονία του στη Γάζα. Τι έκανε μπροστά σε όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ; Δυστυχώς, τη γνωστή ψηφοθηρική του πολιτική.

Τραμπ - Η «φαγούρα» του πλανητάρχη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τον θώκο του, υποτιθέμενα, ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, δεν είχε λόγια καθησυχασμού ή ποιητικές επικλήσεις των δημοκρατικών αξιών για τους συμμάχους της Αμερικής σε μια ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Διαβάστε ακόμα: Έξαλλος Τραμπ με επιστροφή Κίμελ: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι του έδωσαν πίσω τη δουλειά»

«Είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου», τους είπε.

Ο Τραμπ αφιέρωσε την ομιλία του, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα χρονικά όρια και άφησε το κόκκινο φανάρι να αναβοσβήνει μάταια, σε αυτό που φαίνεται να θεωρεί πιο σημαντικές προτεραιότητες.

Γκρίνιαξε για την κυλιόμενη σκάλα στην έδρα του ΟΗΕ, που σταμάτησε ενώ βρισκόταν πάνω της και αναβίωσε ένα παλιό παράπονο ότι ο παγκόσμιος οργανισμός είχε αρνηθεί την προσφορά του να επισκευάσει το παλιό κτίριο Turtle Bay την εποχή που ήταν κτηματομεσίτης. «"Θα σας δώσω μαρμάρινα δάπεδα. Θα σας δώσουν μωσαϊκό"», θυμήθηκε την πρότασή του.

στην έδρα του ΟΗΕ, που σταμάτησε ενώ βρισκόταν πάνω της και αναβίωσε ένα παλιό παράπονο ότι ο παγκόσμιος οργανισμός είχε αρνηθεί την προσφορά του να το παλιό κτίριο Turtle Bay την εποχή που ήταν κτηματομεσίτης. «"Θα σας δώσω μαρμάρινα δάπεδα. Θα σας δώσουν μωσαϊκό"», θυμήθηκε την πρότασή του. Πρόταξε επίσης ανόητα, λαϊκίστικα επιχειρήματα για την κλιματική αλλαγή , τα οποία αποκάλυψαν την πλήρη άγνοια που έχει για την επιστήμη.

, τα οποία αποκάλυψαν την πλήρη άγνοια που έχει για την επιστήμη. Αφού επιφύλαξε μια βασιλική υποδοχή στον πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική αντιπροσωπεία έπρεπε να καθίσει και να τον ακούει να λέει ότι το Λονδίνο θέλει να εφαρμόσει τον νόμο της σαρία .

. Ο Τραμπ ανταπέδωσε την δουλοπρέπεια του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ κατακεραυνώνοντας τις πολιτικές του για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

του πρωθυπουργού κατακεραυνώνοντας τις πολιτικές του για τις Δεν παρέλειψε φυσικά να κάνει ακόμα μία αξίωση για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, παρόλο που οι περισσότεροι από τους επτά πολέμους που ισχυρίστηκε στην ομιλία του ότι είχαν τερματιστεί δεν μαίνονταν καν όταν παρενέβη: «Όλοι λένε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης για καθένα από αυτά τα επιτεύγματα, αυτό που με νοιάζει δεν είναι να κερδίζω βραβεία, αλλά να σώζω ζωές».

Τραμπ: Τι είδε η υφήλιος

Ένα συχνό αποτέλεσμα των ομιλιών του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ότι ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει με σαφήνεια τα αποσυντονισμένα του κεκεδίσματα, που πολλοί Αμερικανοί θεωρούν «πύρινους λόγους».

Διαβάστε ακόμα: Ζελένσκι: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι αναφορικά με τον πόλεμο

Δεν θα ήταν έκπληξη αν τα διεθνή επιτελεία άρχιζαν να επανεκτιμούν την ιδιοσυγκρασία και την άποψή του σε βασικά ζητήματα μετά την ομιλία της Τρίτης, εκτιμά το CNN.

Αλλά η δεξιότητα που έπρεπε να μάθουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ όταν αντιμετωπίζουν τον Τραμπ είναι πώς να διαχωρίζουν τις ύβρεις, τις φλυαρίες και τον ατελείωτο αυτοέπαινό του από τις πραγματικές του προθέσεις και πράξεις.

Για παράδειγμα, αφού στην ομιλία του δεν πρότεινε καμία νέα κατεύθυνση για την καθυστερημένη προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του, είπε «Ναι, το πιστεύω».

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την προθυμία του προέδρου να τιμήσει την θεμελιώδη αρχή της δυτικής συμμαχίας περί αμοιβαίας αυτοάμυνας, την οποία ο Πούτιν είναι βέβαιο ότι θα δοκιμάσει.

Η πρώτη ομιλία του προέδρου στον ΟΗΕ κατά τη δεύτερη θητεία του πρόβαλε μια απογοητευτική εικόνα της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έθνος που έκανε περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο για την οικοδόμηση των Ηνωμένων Εθνών και την υποστήριξή τους για τόσες δεκαετίες, είναι τώρα ο πιο σκληρός επικριτής τους, μια κατάσταση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του κάποτε ζωτικού παγκόσμιου οργανισμού να επιβιώσει στην τρέχουσα μορφή του.

«Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;» ρώτησε ο Τραμπ. Το ότι ο πρόεδρος διατείνεται πως δεν γνωρίζει, υποδηλώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια ταραχώδη περίοδο.

Οι πραγματικοί «άνθρωποι» του προέδρου

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που υπογράφηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1945, κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και προωθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών ελευθεριών.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση με drones δέχτηκε ο Στόλος για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης: Χημικά και κρότου λάμψης

Ωστόσο, οι ενέργειες του Τραμπ -τόσο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου γίνεται ολοένα και πιο αυταρχικός, όσο και στο εξωτερικό- υποδηλώνουν ότι τρέφει ελάχιστο σεβασμό για τέτοιες έννοιες.

Για παράδειγμα, άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να περιφρονεί το διεθνές δίκαιο με μονομερείς επιθέσεις σε αυτό που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι ταχύπλοα καρτέλ στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Οι Αμερικανοί σύμμαχοι πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο είναι μια εχθρική πολιτική δύναμη που επιδιώκει να υπονομεύσει όχι μόνο τις πολιτικές βάσεις εξουσίας του ηγέτη της, με την υποστήριξή του προς τους λαϊκιστές αντάρτες, αλλά και τα δημοκρατικά τους συστήματα, όπως ακριβώς έχει κάνει και στις ΗΠΑ.

Κατά καιρούς στον ΟΗΕ, έμοιαζε λιγότερο με τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και περισσότερο με τον αρχηγό του παγκόσμιου ακροδεξιού κινήματος.

Πηγή: CNN