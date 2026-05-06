Ο Τραμπ δίνει νέα διορία στο Ιράν: «Έχετε μια εβδομάδα για να συμφωνήσετε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε νέες αιχμές την Τετάρτη (6/5) για την συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλώνοντας στο Fox News ότι «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να την αποδεχθεί.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο PBS News την Τετάρτη ότι αποτελεί πιθανό σενάριο η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

O Τραμπ παρουσιάστηκε «αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι είχε αισθανθεί το ίδιο και στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Τραμπ στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να πει το ναι στο να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί «απίθανο» να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για νέες συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «κάπου» για την υπογραφή συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας. «Αν δεν τα καταφέρουμε, θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους», προειδοποίησε.

«Αν συμφωνήσουν, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα βομβαρδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, επιμένοντας να ακολουθεί την τακτική των απειλών κατά του Ιράν.