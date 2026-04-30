Dark Eagle: Ο πύραυλος των ΗΠΑ που το Ιράν «δεν θα δει να έρχεται» - Θα δώσει το «πράσινο φως» ο Τραμπ;

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικών πηγών των ΗΠΑ, που επικαλείται το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει χρήση του υπερηχητικό πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς «Dark Eagle», για να πλήξει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και άλλες κομβικές υποδομές του Ιράν.

Το αίτημα για ανάπτυξη του οπλικού συστήματος υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με την αιτιολογία ότι το ιρανικό καθεστώς έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές του εκτός εμβέλειας του πυραύλου Precision Strike, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μιλίων.

Εάν δοθεί το «πράσινο φως», η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν υπερηχητικό πύραυλο, ο οποίος δεν έχει ακόμη κηρυχθεί πλήρως λειτουργικός.

Dark Eagle: Ο «αόρατος αετός» των ΗΠΑ

Το αίτημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν θέσει σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν - Νέο ανακοινωθέν του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον των ΗΠΑ είναι στα βαθιά νερά του Κόλπου»

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα απειλήσει να αναζωπυρώσει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης, με ανανεωμένη στρατιωτική ισχύ, καθώς οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το υπερηχητικό όπλο μεγάλης εμβέλειας του αμερικανικού στρατού, γνωστό ως Dark Eagle, έχει αναφερόμενη εμβέλεια 1.725 μιλίων (σ.σ. άνω των 2.500 χιλιομέτρων) και είναι ειδικά κατασκευασμένο για «συμβατική ακρίβεια σε μεγάλη εμβέλεια» εναντίον «στόχων που είναι ευαίσθητοι στον χρόνο και σε βαριά άμυνα», σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Κάθε πύραυλος κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια και δεν υπάρχουν περισσότεροι από οκτώ, δήλωσε η πηγή στο Bloomberg. Κάθε ρίψη θα κοστίσει επίσης περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το πρακτορείο.

Αντίπαλοι όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη αναπτύξει αντίστοιχα όπλα, ανέφερε το πρακτορείο. Η CENTCOM δεν απάντησε σε για σχολιασμό.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επέτεινε τον 16ήμερο αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν την Τετάρτη, αφού απέρριψε μια ιρανική πρόταση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ σε όλα τα πλοία, ενώ παράλληλα άφησε στην άκρη το πυρηνικό ζήτημα για μεταγενέστερη ημερομηνία.