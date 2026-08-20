«Δεν εμπιστεύομαστε την ισραηλινή δικαιοσύνη»: Όσα είπε η γιαγιά της Χιντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε από πυρά του IDF

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με μια από τις πιο φρικτές υποθέσεις δολοφονίας αμάχων στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως ανοίγει την ποινική έρευνα για τον θάνατο της 5χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ, καθώς και για τον θάνατο 15 Παλαιστίνιων διασωστών και εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση αποτελεί παράλληλα κρίσιμη παραδοχή, καθώς ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε πως οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος που επέβαινε η Χιντ μαζί με την οικογένειά της τον Ιανουάριο του 2024. Αρχικά το Ισραήλ υποστήριξε πως δεν υπήρχαν στρατιώτες του στη περιοχή, σύμφωνα με το Ertnews.

Η νέα έρευνα προέκυψε μετά την εξέταση της υπόθεσης από τον μηχανισμό διερεύνησης και αξιολόγησης γεγονότων του ισραηλινού στρατού, ο οποίος εξέτασε συνολικά περίπου 150 περιστατικά που αφορούσαν τη συμπεριφορά ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα.

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Η γιαγιά της Χιντ Ρατζάμπ δήλωσε ότι η οικογένεια δεν εμπιστεύεται την ισραηλινή δικαιοσύνη για την απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση.

Η τραγική υπόθεση της Χιντ Ρατζάμπ

Η Χιντ Ρατζάμπ υπέξυψε περίπου ένα εξάωρο αργότερα στα τραύματά της, ενώ οι σιωνιστικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και κατά των δύο διασωστών που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το όχημα, σκοτώνοντάς τους.

Συνολικά, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε με πάνω από 330 σφαίρες στο όχημα της οικογένειας. Δώδεκα ημέρες αργότερα, το σώμα της Ρατζάμπ βρέθηκε μέσα, γεμάτο βλήματα.

Οι ηχογραφήσεις της κλήσης της Ρατζάμπ με τους παραϊατρικούς κέρδισαν διεθνή προσοχή, πυροδοτώντας εκκλήσεις για λογοδοσία για τη δολοφονία της ίδιας και χιλιάδων άλλων παιδιών στην κατεχόμενη Γάζα. Μια ταινία για το περιστατικό, με τίτλο «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», προτάθηκε για Όσκαρ το 2026.

Έρευνα για τον θάνατο των 15 διασωστών

Επιπλέον πρόκειται να διερευνηθεί και ο θάνατος των 15 εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής βοήθειας τον Μάρτιο του 2025.

Υπενθυμίζεται πως τα πτώματά τους βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στην άμμο στη νότια Γάζα, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, ενώ μεταξύ των νεκρών ήταν και εργαζόμενοι της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, της Πολιτικής Άμυνας και των Ηνωμένων Εθνών.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, είχε δηλώσει τότε ότι οι σοροί βρέθηκαν κοντά σε «κατεστραμμένα και ευδιάκριτα σημασμένα οχήματα», ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη, επισημαίνει το Ertnews.