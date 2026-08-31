Δικαστικός πόλεμος για τις Polymarket και Kalshi στις ΗΠΑ - Τζόγος με «κοστούμι» χρηματιστηρίου

Οργιάζει στις ΗΠΑ η δικαστική διαμάχη για το ρυθμιστικό καθεστώς των Kalshi, Polymarket και άλλων στοιχηματικών πλατφορμών προβλέψεων, ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις πολιτείες, με τις οικονομικές σχέσεις της οικογένειας Τραμπ στο προσκήνιο.

Η μάχη για το ποιος θα έχει τον έλεγχο των λεγόμενων αγορών πρόβλεψης εξελίσσεται, με τη μία πλευρά της αντιπαράθεσης να είναι αμερικανικές πολιτείες, που υποστηρίζουν ότι τέτοιες πλατφόρμες συνιστούν μια νέα μορφή στοιχηματισμού και θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Από την άλλη η ίδια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αγορές προβλέψεων αποτελούν χρηματοπιστωτικές αγορές και ότι η αποκλειστική εποπτεία τους ανήκει στην Επιτροπή Εμπορευμάτων και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC).

ΗΠΑ: Στα άκρα η σύγκρουση για τις στοιχηματικές

Η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες δικαστικές προσφυγές και απειλεί να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο εκπρόσωπός του αρνείται ότι παρεμβαίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για λογαριασμό των εταιρειών στις οποίες επενδύει ή τις οποίες συμβουλεύει.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτοφανές σκάνδαλο στην Ινδονησία: Πολίτες φέρεται να προσχώρησαν στον ρωσικό στρατό

Η αντιπαράθεση έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Είκοσι πολιτείες εμπλέκονται πλέον σε δικαστικές διαμάχες σχετικά με το αν οι αγορές πρόβλεψης υπόκεινται στους πολιτειακούς νόμους περί αθλητικού στοιχηματισμού.

Την ίδια στιγμή, 44 πολιτείες υπέγραψαν πρόσφατα επιστολή με την οποία χαρακτήρισαν τις πλατφόρμες «νέα μορφή καζίνο» που μπορεί να εκμεταλλεύεται τους νέους.

Οι πολιτειακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι αγορές παρακάμπτουν τους κανονισμούς και δεν καταβάλλουν τους κρατικούς φόρους, κάτι που σύμφωνα με την Tax Foundation εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Kalshi και Polymarket - Τζόγος ή χρηματιστήριο;

Το κεντρικό ερώτημα αφορά στο τι ακριβώς είναι οι αγορές προβλέψεων; Για χρόνια, η Kalshi και άλλες αγορές προβλέψεων ήταν εγγεγραμμένες στην CFTC και χαρακτήριζαν τα στοιχήματα στις πλατφόρμες τους ως «συμβόλαια γεγονότων».

Πρόκειται ένα είδος χρηματοοικονομικού εργαλείου η αξία του οποίου εξαρτάται από την έκβαση πραγματικών γεγονότων. Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να αγοράσουν συμβόλαια που βασίζονται σε ένα σενάριο «ναι ή όχι»: αν θα βρέξει μια συγκεκριμένη ημέρα, αν θα συμβεί ένα πολιτικό γεγονός ή αν μια ομάδα θα κερδίσει έναν αγώνα.

Διαβάστε ακόμα: Πόσο άλλαξαν τα μίντια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Kalshi υποστηρίζει ότι δεν λειτουργεί ως παραδοσιακός «οίκος», παίρνοντας την αντίθετη θέση σε κάθε στοίχημα. Αντίθετα, φέρνει σε επαφή τους αγοραστές και από τις δύο πλευρές και αποκομίζει έσοδα χρεώνοντας προμήθειες, ανεξάρτητα από το αν κάποιος κερδίσει ή χάσει.

Ωστόσο, αυτή η διάκριση δεν πείθει τις πολιτειακές αρχές. Περίπου το 75% της δραστηριότητας στην Kalshi φέτος αφορά αθλητικά γεγονότα, σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου δεδομένων The Block.

Για τους γενικούς εισαγγελείς, η δυνατότητα να τοποθετεί κανείς χρήματα στην έκβαση ενός αθλητικού αγώνα μοιάζει με κλασικό στοίχημα, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζεται νομικά το προϊόν.

Η πιο σημαντική ειδοποιός διαφορά ό,ως, και αυτή που προδίδει την εμμονή των εταιριών αυτών να «αποχαρακτηριστούν» ως στοιχηματικές, είναι η ηλικία των χρηστών που επιτρέπεται να . Ενώ στις περισσότερες πολιτείες τα αθλητικά στοιχήματα απαγορεύονται σε άτομα κάτω των 21 ετών, η εφαρμογή της Kalshi είναι διαθέσιμη σε χρήστες άνω των 18 ετών.