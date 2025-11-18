Δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: Βίντεο με τις κρίσιμες στιγμές της οικογένειας μέχρι το νοσοκομείο

Ένα βίντεο με τις κρίσιμες τελευταίες στιγμές της οικογένειας που έχασε τη ζωή της από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη έρχεται στο φως. Το βίντεο προέρχεται από το ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο όπου τελικά απεβίωσαν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας.

Αρχικά, υπήρχε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση, αλλά πλέον σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο η δηλητηρίαση να οφείλεται σε ουσίες απολύμανσης στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Η οικογένεια Τουρκο-Γερμανών είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη και αρρώστησε την Τετάρτη, αφού δοκίμασε διάφορα δημοφιλή street food πιάτα στην περιοχή Ορτάκιοϊ, κοντά στη γέφυρα που διασχίζει τα Στενά του Βοσπόρου.

Η οικογένεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως τα δύο παιδιά κατέληξαν την Πέμπτη, ενώ η μητέρα έχασε τη ζωή της την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το Anadolu, τα θύματα ήταν η Τσίγκντεμ Μποτσέκ και τα δύο παιδιά της: ο 6χρονος Καντίρ και η 3χρονη Μασάλ.

Ο πατέρας, Σερβέτ Μποτσέκ, που νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ, απεβίωσε τη Δευτέρα.

Στο υλικό από την κάμερα του ταξί καταγράφεται η μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά καθισμένη στο πίσω κάθισμα, εμφανώς εξαντλημένη. Ο πατέρας φαίνεται ιδιαίτερα αναστατωμένος, ενώ το μικρό κορίτσι κάνει εμετό σε μια πλαστική σακούλα που του κρατά η μητέρα.

Τι έχει προκύψει από την έρευνα των Αρχών

Οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν έρευνα, με τις αρχικές υποψίες να στρέφονται σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Στη συνέχεια, όμως, δημοσιεύματα από τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ενδέχεται η οικογένεια να είχε εκτεθεί σε φυτοφάρμακα μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, στο ισόγειο του ξενοδοχείου είχε γίνει ψεκασμός με ουσία για την εξόντωση κοριών. Υποστηρίζεται ότι τα χημικά θα μπορούσαν να είχαν περάσει στο δωμάτιο της οικογένειας, που βρισκόταν στον πρώτο όροφο, μέσω του αεραγωγού του μπάνιου. Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από σεντόνια, μαξιλάρια, μπουκάλια νερού και κουβέρτες πριν προχωρήσει στη σφράγιση του κτιρίου, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

«Έκαναν εμετό σε όλη τη διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο» ανέφερε ο οδηγός ταξί

«Νιώθω πραγματικά πολύ στεναχωρημένος για την οικογένεια, ήμουν σε σοκ. Ιδιαίτερα το μικρό κορίτσι έκανε πολύ εμετό. Κυριολεκτικά έκανε εμετό αίμα. Είμαι οδηγός ταξί στην περιοχή Μπεγιαζίτ–Σουλταναχμέτ. Την ημέρα του περιστατικού, οδηγούσα στην κίνηση μπροστά από την πιάτσα ταξί Καντιργκά στις 11:20 π.μ. Η οικογένεια πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά μου. Μου είπαν: “Πάρτε μας επειγόντως στο πιο κοντινό νοσοκομείο”» ανέφερε ο οδηγός ταξί.

Και συμπλήρωσε: «Τους πήγα στο Νοσοκομείο Bezmialem Vakıf και η γυναίκα καθόταν διαγώνια δεξιά μου κατά τη διαδρομή. Είχε το κεφάλι της ακουμπισμένο στο παράθυρο. Κρατούσε μια μαύρη σακούλα στα χέρια της. Ο κύριος είχε μια μαύρη σακούλα στο αριστερό του χέρι. Αυτή η σακούλα ήταν μέσα στο όχημά μου. Τους την έδωσα. Έκαναν εμετό μέσα σε αυτή τη σακούλα σε όλη τη διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο.

Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, και οι τέσσερις πόρτες άνοιξαν ταυτόχρονα. Έκαναν ξανά εμετό στον κήπο του νοσοκομείου. Πλήρωσαν γρήγορα το κόμιστρο και έτρεξαν προς τα μέσα. Μου είπαν μόνο ότι το προηγούμενο βράδυ είχαν φάει κουμπίρ. Μου ανέφεραν επίσης ότι είχαν περπατήσει λίγο προς το στάδιο στη διαδρομή. Υπήρχε ένας πλανόδιος που πουλούσε μύδια στον δρόμο. Έφαγαν μύδια εκεί. Στη συνέχεια πήγαν στο ξενοδοχείο και δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν μέχρι το πρωί».

Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό έχουν γίνει 11 συλλήψεις.