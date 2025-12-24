H αντιπαράθεση γύρω από τους ευρωπαϊκούς νόμους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο κλιμακώνεται, με τους πολιτικούς του MAGA (make america great again) να βλέπουν μια ευθεία απειλή τόσο στα οικονομικά συμφέροντα της Silicon Valley όσο και στην αντίληψή τους για την ελευθερία του λόγου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ενεργοποιήσει δύο από τα πιο αυστηρά νομοθετικά πλαίσια παγκοσμίως: τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) και τον Νόμο περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο (OSA). Οι νόμοι αυτοί απαιτούν από τις μεγάλες πλατφόρμες να περιορίζουν επιβλαβές περιεχόμενο, αλλιώς αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον Guardian, είναι το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στο X του Έλον Μασκ για παραβίαση του DSA.

Για τους πολιτικούς του MAGA, τέτοιες κινήσεις δεν είναι απλώς ρυθμιστικές: αποτελούν απόδειξη μιας «αντι-ελευθεριακής κουλτούρας» στην Ευρώπη.

Η στοχοποίηση ρυθμιστικών αρχών και η σκιά των απαγορεύσεων βίζας

Σύμφωνα με τον Guardian, η απόφαση των ΗΠΑ να ανακοινώσουν απαγορεύσεις βίζας σε Ευρωπαίους αξιωματούχους που θεωρούνται ότι «λογοκρίνουν Αμερικανούς» έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έμμεσης απειλής. Ανάμεσα στους στοχοποιημένους βρίσκεται και ο Thierry Breton, ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του DSA.

Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει τον OSA, δεν έχει επηρεαστεί άμεσα, αλλά —όπως αναφέρει ο Guardian— αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής πίεσης που ενδέχεται να ενταθεί.

Ο Έλον Μασκ, το CCDH και η μάχη για τον δημόσιο λόγο

Σύμφωνα με τον Guardian, σύμμαχοι του Τραμπ έχουν στοχοποιήσει και το Κέντρο για την Καταπολέμηση Έλον Μασκ, η οποία όμως απορρίφθηκε από δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι η υπόθεση αφορούσε ουσιαστικά «τιμωρία για την ομιλία» του οργανισμού.

Ο Musk, αυτοχαρακτηριζόμενος «απόλυτος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου», έχει περιγράψει το CCDH ως «οργάνωση που θέλει να καταστρέψει την Πρώτη Τροπολογία». Αυτή η αντιπαράθεση, σύμφωνα με τον Guardian, ενισχύει την εικόνα μιας βαθιάς ιδεολογικής σύγκρουσης γύρω από το τι σημαίνει πραγματικά ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο.

Η Ουάσιγκτον αντιδρά: OSA και DSA στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου

Ο OSA του Ηνωμένου Βασιλείου έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής από την αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Guardian, ο αντιπρόεδρος JD Vance δήλωσε ότι «η ελευθερία του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχωρήσει», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος Jim Jordan ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συζητήσει τη νομοθεσία με την κυβέρνηση και την Ofcom.

Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προειδοποιήσει ότι θα μπλοκάρει την είσοδο στις ΗΠΑ σε «ξένους υπηκόους που λογοκρίνουν Αμερικανούς», μια διατύπωση που —σύμφωνα με τον Guardian— αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχοποίησης ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

Νομικές μάχες και αυξανόμενη αντίσταση

Η εφαρμογή των νέων νόμων έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον Guardian, η Ofcom επέβαλε πρόστιμο 20.000 λιρών στο 4chan επειδή δεν συμμορφώθηκε με αίτημα αξιολόγησης κινδύνου. Το 4chan, ενθαρρυμένο από την αμερικανική πολιτική αντίδραση, έχει μηνύσει την Ofcom στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο OSA παραβιάζει τα δικαιώματα των Αμερικανών.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν την εφαρμογή των νόμων τους, ενώ —σύμφωνα με τον Guardian— ένα ισχυρό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε Ευρώπη και ΗΠΑ πιέζει για αυστηρότερη διαδικτυακή ασφάλεια.

Μια σύγκρουση που μόλις ξεκίνησε

Σύμφωνα με τον Guardian, οι απαγορεύσεις βίζας και οι πολιτικές επιθέσεις δεν είναι παρά το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρόχρονη μάχη που εντείνεται υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Η σύγκρουση γύρω από τη ρύθμιση της τεχνολογίας δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο στο διαδίκτυο: αγγίζει την καρδιά της πολιτικής ταυτότητας, της οικονομικής ισχύος και της δημοκρατικής λειτουργίας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.