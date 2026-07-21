Δολοφονία Γουίτικαμ: 21 φορές χτύπησε στο κεφάλι την πρώην υπουργό ο δράστης

Στο στόχαστρο των αρχών μπήκε το βράδυ της Δευτέρας, ένας 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην Υπουργού της Βρετανίας Αν Γουίτικαμ (Ann Widdecombe) και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία φέρεται να την χτύπησε 21 φορές στο κεφάλι με σφυρί, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι, η 78χρονη Γουίτικαμ, σημαντικό στέλεχος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ αλλά όχι και μέλος του κοινοβουλίου από το 2010, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία στις 9 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την επίθεση σε βάρος της.

Ο Τζόσουα Κέρι, ένας 28χρονος λευκός Βρετανός από τη βόρεια Αγγλία οδηγήθηκε σήμερα (21/7) ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Δεν έχει ζητήσει να κάνει κάποια συμφωνία με τις αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ είπε ότι μια κάμερα μέσα στο σπίτι της Γουίτικαμ κατέγραψε τα συμβάντα. Σύμφωνα με τον Μάλικ, η πολιτικός επρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη στις 8 Ιουλίου, σε απευθείας μετάδοση από το σπίτι της, αλλά δεν εμφανίστηκε. Την επομένη, ο προσωπικός βοηθός της ζήτησε από τον κηπουρό της να την αναζητήσει και εκείνος τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας.

Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα δείχνουν τον Κέρι να μπαίνει στο σπίτι της Γουίτικαμ ενώ εκείνη έτρωγε το μεσημεριανό της και να την ρωτάει: «Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;» Στη συνέχεια την χτύπησε με το σφυρί, πήρε το πορτοφόλι της και έφυγε, είπε ο εισαγγελέας.