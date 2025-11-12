Δούλευε σε νεκροτομείο για να χορταίνει: Ο βρυκόλακας του Παρισιού μιλά για την «πρώτη του φορά»

Πριν από σχεδόν 31 χρόνια, ένας 22χρονος άνδρας συνελήφθη στο Παρίσι ως ύποπτος για φόνο, και έμελλε να λάβει το παρατσούκλι «Βρυκόλακας του Παρισιού».

Αυτός ο άνδρας ήταν ο Νίκο Κλό, ύποπτος για τη δολοφονία του 34χρονου Τιερί Μπισονιέ, και όταν η αστυνομία έψαξε το σπίτι του, βρήκε ένα όπλο κάτω από το κρεβάτι του, καθώς και ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων οστών και ανθρώπινων δοντιών, διάσπαρτα σε όλο το χώρο.

Άλλα οστά ήταν κρεμασμένα από το ταβάνι του παριζιάνικου διαμερίσματός του, βάζα με ανθρώπινες στάχτες φυλάσσονταν πάνω από την τηλεόρασή του και αρκετές κλεμμένες σακούλες αίματος βρίσκονταν στο ψυγείο του, γράφει το LadBible.

Αγαπούσε τη δουλειά του

Ο Κλό ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον Μπισονιέ, έχοντας συλληφθεί αφού προσπάθησε να πλαστογραφήσει τις επιταγές ενός από τα θύματά του, και εξήγησε ότι είχε επίσης συλήσει τάφους για να ακρωτηριάσει τα λείψανα που ήταν θαμμένα εκεί, και ότι έκλεβε σακούλες με αίμα για να πιει.

Παραδέχτηκε επίσης ότι εργαζόταν σε νεκροτομείο για να έχει πρόσβαση σε πτώματα και είπε στην αστυνομία ότι έκοβε λωρίδες κρέατος από τους νεκρούς και τις έτρωγε.

Καταδικασμένος σε 12 χρόνια φυλάκισης, ο Κλό αφέθηκε ελεύθερος το 2002 μετά από μόλις επτά χρόνια πίσω από τα κάγκελα και έκτοτε συνέχισε να γράφει το βιβλίο μαγειρικής «The Cannibal Cookbook» .

Πρόσφατα εμφανίστηκε στην εκπομπή Anything Goes με τον James English, μίλησε για τη στιγμή που του άνοιξε για πρώτη φορά η όρεξη για ανθρώπινη σάρκα.

Βρυκόλακας του Παρισιού: Το «Πρώτο Αίμα»

Όταν ρωτήθηκε πότε είχε για πρώτη φορά τη φαντασίωση ότι έτρωγε ανθρώπους, ο διαβόητος «βρυκόλακας» ισχυρίστηκε ότι ήταν 12 ετών όταν είδε ένα περιοδικό με «φωτογραφίες ενός θύματος ενός κανιβαλικού εγκλήματος» και είπε ότι οι γραφικές εικόνες «άσκησαν πολύ βαθιά επίδραση πάνω του».

Είπε ότι είχε «ψυχοπαθητικές φαντασιώσεις να ξεσκίζει σάρκα με τα δόντια του» και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν 17 ετών ανέπτυξε ένα φετίχ για το αίμα πριν βρει δουλειά σε νεκροτομείο.

«Όταν άρχισα να εργάζομαι στο νεκροτομείο, είδα πόσο εύκολο ήταν όταν με άφηναν μόνο για τις νεκροψίες να παίρνω λωρίδες σάρκας από το σώμα για να τις φάω», είπε ο κανίβαλος.

«Έτσι, στην αρχή ήταν ωμό, και μετά έκοβα μικρές λωρίδες, τις έφερνα σπίτι, τις μαγείρευα με διάφορους τρόπους και επίσης εργαζόμουν με μερική απασχόληση στη χειρουργική μονάδα γαστρεντερολογικού».

«Έτσι, ένα από τα πράγματα που έπρεπε να κάνω ήταν να πηγαίνω στην τράπεζα αίματος, να παίρνω σακούλες για τις μεταγγίσεις. Μειρκές φορές άλλαζα τις ετικέτες, για να φαίνεται σαν είχαν χρησιμοποιηθεί.

«Μπορούσα να κλέβω μερικές σακούλες αίματος, περίπου δύο ή τρεις την εβδομάδα. Αυτό ήταν κάτι που έκανα για περίπου πέντε, έξι μήνες, ενώ εργαζόμουν ακόμα στο νεκροτομείο».

Ο κανίβαλος είπε ότι το να τρώει ανθρώπους «δεν είχε να κάνει με τη γεύση» και αντίθετα το έκανε για «την ενόρμηση, την αίσθηση» που αποκόμιζε.

Αυτές τις μέρες ο Νίκο Κλό διαχειρίζεται μια ιστοσελίδα όπου πουλάει συλλεκτικά αντικείμενα βασισμένα σε κατά συρροή δολοφόνους.