Drones στην Πολωνία: «Επικίνδυνη κατάσταση» λέει ο Τουσκ - Η ανάρτηση Τραμπ και το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η είσοδος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της δεν ήταν «ατύχημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ώρες αφού η Βαρσοβία φέρεται να κατέρριψε ρωσικά drones κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνιστά απειλή για όλο το ΝΑΤΟ και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε στο κοινοβούλιο:

«Δεν έχω κανένα λόγο να ισχυρίζομαι ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου, αλλά έχουμε ξεπεράσει ένα όριο και η κατάσταση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη από πριν.

«Αυτή η κατάσταση μας φέρνει στο πιο κοντινό σημείο μιας ανοιχτής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Η αινιγματική ανάρτηση Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση στο Truth Social. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία και παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Εδώ είμαστε...»

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από την Πολωνία»

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη που να υποδηλώνει ότι αυτά τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από το πολωνικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήταν σκόπιμη ενέργεια», είπε.

Όταν ρωτήθηκε σε τι διαφέρει αυτή η ενέργεια από μια επίθεση που θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι επρόκειτο μεν για επίθεση υπό την έννοια της παραβίασης του εναέριου χώρου αλλά όχι υπό τη στρατιωτική έννοια, ότι κάτι καταστράφηκε ή ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, «εξ όσων γνωρίζει».

Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, τόνισε ο Γερμανός υπουργός. «Επικεντρωνόμαστε στην ισχύ και την ενότητα αλλά δεν θα επιτρέψουμε τις προκλήσεις», είπε.

Νορβηγός ΥΠΕΞ: «Πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα»

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενδέχεται να ήταν μια απόπειρα της Ρωσίας να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

«Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε. Ο Άιντε διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση περί ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκ μέρους της Πολωνίας

Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση.

Το Άρθρο 5, που αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας, δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση.

«Αποτροπιαστικό παράδειγμα της άρνησης του Πούτιν για ειρήνη»

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Ρωσία.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά drones παραβίασαν τον πολωνικό και ΝΑΤΟϊκό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Άλλο ένα αποτροπιαστικό παράδειγμα της άρνησης του Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

ΥΠΕΞ Ρωσίας: «Μύθοι οι ισχυρισμοί της Πολωνίας»

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καταρρίπτουν ουσιαστικά τους «μύθους» περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες.

Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας: «Στοχεύαμε την Ουκρανία»

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι drones πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά ότι δεν είχε προγραμματίσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επεσήμανε ότι τα ρωσικά drones «που φέρεται να διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία» είχαν εμβέλεια όχι μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα.

«Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με το θέμα αυτό», αναφέρεται στη δήλωση του υπουργείου Άμυνας στη Ρωσία.

Τι προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, «τα Μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων από αυτά στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους και, κατά συνέπεια, συμφωνούν ότι, σε περίπτωση τέτοιας ένοπλης επίθεσης, καθένα από αυτά, ασκώντας το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας που αναγνωρίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα συνδράμει το Μέρος ή τα Μέρη που δέχονται την επίθεση, λαμβάνοντας αμέσως, μεμονωμένα και σε συνεννόηση με τα άλλα μέρη, τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού.

Κάθε τέτοια ένοπλη επίθεση και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα αυτής αναφέρονται αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά τερματίζονται όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».