Δύο νεκρές 20χρονες, στο ίδιο πάρκο, από έναν Thornton: Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες δύο φόνων με απόσταση 157 ετών

Δύο 20χρονες γεννημένες την ίδια μέρα, νεκρές υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ίδιο πάρκο, έχοντας συναντήσει έναν άνδρα ονόματι Thornton τα τελευταία λεπτά της ζωής τους: Οι θάνατοι των Mary Ashford και Barbara Forrest θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως πράξεις serial killer, αν δεν μεσολαβούσαν 157 χρόνια από τα γενέθλιά τους.

Το 1817, η νεαρή Mary πήγε με τη φίλη της Hannah Cox σε χορό στο Pype Hayes Park του Μπέρμιγχαμ. Χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής, αμέριμνες και ευτυχισμένες, πριν τους προσεγγίσει ο Abraham Thornton.

Περί τις 04:00, η Ashford χτύπησε την πόρτα της Cox. Της είχε δώσει τα ρούχα της δουλειάς της και πήγε να τα πάρει. Είχαν μία σύντομη συνομιλία στην οποία την ενημέρωσε ότι ο Thornton την είχε συνοδεύσει μέχρι και την πόρτα. Αποχαιρετίστηκαν και κίνησε για το σπίτι της.

Ώρες αφότου ξεκίνησε, το μελανιασμένο σώμα της βρέθηκε σε μια τρύπα γεμάτη νερό στο πάρκο. Εργάτης είχε παρατηρήσει μερικές κηλίδες αίματος πάνω σε ένα παρατημένο γυναικείο παπούτσια και αποτυπώματα, ακολούθησε τη διαδρομή τους και βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Βασικός ύποπτος κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ο Thornton. Προσήχθη από την αστυνομία και ανακρίθηκε, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά πως είχε σκοτώσει τη νεαρή.

Θεωρήθηκε πως η 20χρονη είχε πέσει θύμα σεξουαλική επίθεσης, πριν δολοφονηθεί. Ο Thornton παραδέχθηκε πως είχαν επαφή, αλλά δήλωσε πως ήταν συναινετική και επέμεινε πως δεν γνώριζε τίποτα για τον θάνατό της.

Κάθισε στο εδώλιο, αλλά αθωώθηκε διότι είχε άλλοθι για την ώρα της δολοφονίας και τρεις μάρτυρες το επιβεβαίωσαν.

The M*rder That Happened Twice.



On May 27, 1817, a young woman named Mary Ashford was found dead in a water-filled pit in Erdington, England. She had attended a dance the night before, changed into a new dress, visited a friend, and was last seen with a man. She had been raped… pic.twitter.com/E2tS8BdFI3 — VisionaryVoid (@VisionaryVoid) April 20, 2026

157 χρόνια μετά, οι Αρχές βρήκαν νεκρή την Barbara Forrest, στο Pype Hayes Park.

Τον Μάιο του 1974, η νεαρή βρισκόταν στο πάρκο μέχρι τα ξημερώματα με τον σύντροφό της.

Χόρευαν στο δάσος μέχρι τη 01:00, όταν ο άνδρας τη συνόδευσε σε κοντινή στάση λεωφορείου, όπως κατέθεσε στην αστυνομία. Δεν διευκρινίζεται εάν περίμενε να επιβιβαστεί ή όχι.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ashford, αυτή τη φορά ο συνοδός δεν κρίθηκε βασικός ύποπτος από τους ντετέκτιβ, που είχαν αναλάβει την έρευνα.

Οι Αρχές προσήγαγαν έναν συνεργάτη του, στο παντελόνι του οποίου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος. Το άλλοθι που παρείχε ήταν, επίσης, ψεύτικο.

Το όνομα του συλληφθέντα: Michael Ian Thornton.

Στη δίκη που ακολούθησε για την υπόθεση δολοφονίας της 20χρονης, ο διωχθείς αθωώθηκε γιατί δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία σε βάρος του.

Από την έρευνα προκύπτει άλλη μία ανατριχιαστική ομοιότητα στις δύο υποθέσεις. Και τα δύο θύματα είχαν δηλώσει, σε κοντινά τους πρόσωπα, πως αισθάνονταν μία αίσθηση τρόμου, τις ημέρες πριν από τους φόνους.

Μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η επίλυση καμία εκ των δολοφονιών.

Mary Ashford and Barbara Forrest, both just 20 years old, spent their last hours alive dancing on May 27. In an otherwise picturesque place, just 5 miles outside of Birmingham, England, Pype Hyde Park has a dark past that haunts its residents to this day. In the small suburb of… pic.twitter.com/paERNQbhdB — nbaontop_ (@nbaontop_) August 29, 2023