Η γραφική περιοχή Τσιτβάν του Νεπάλ, γνωστή για τα δάση και τα ποτάμια της, έχει μετατραπεί σε τόπο μαζικής ταφής εκατοντάδων μη ταυτοποιημένων θυμάτων, των οποίων τα σώματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά που κατέστρεψαν την περιοχή των Ιμαλαΐων πριν από λίγες ημέρες.

Στις πεδινές εκτάσεις, σχεδόν 200 χιλιόμετρα μακριά από τις πληγείσες κοιλάδες της Ρασούβα, όπου σημειώθηκε η καταστροφή την Τετάρτη, οι αρχές έχουν ανοίξει εκατοντάδες τάφους στο δάσος Ντεβγκάτ της Τσιτβάν.

Μέχρι πρόσφατα, τα μονοπάτια του δάσους αποτελούσαν δημοφιλή προορισμό για πρωινές βόλτες. Σήμερα, χρησιμοποιούνται ως προσωρινός χώρος ταφής για σορούς που έχουν αποσυντεθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η αναγνώρισή τους να είναι αδύνατη.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Ανησυχούσαμε για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για τη δημόσια υγεία η ταχεία αποσύνθεση των σορών», δήλωσε στο Reuters ο Γκανές Άρια, επικεφαλής διοικητικός αξιωματούχος της περιοχής Μπαρατπούρ στην Τσιτβάν.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις σορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους.

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Θάβουν τους νεκρούς τους

Οι αρχές έθαψαν το Σάββατο 96 αγνώστων στοιχείων νεκρούς στο δάσος και σχεδίαζαν να προχωρήσουν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 100 ακόμη σορών, καθώς τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από ποτάμια και σωρούς συντριμμιών.

Περίπου 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 3.000 αγνοούνται, μετά από αιφνίδια πλημμύρα που προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα και σάρωσε κοιλάδες κατά μήκος των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας καταστροφές τεράστιας κλίμακας.

Περίπου 100 διασώστες, αστυνομικοί και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι συμμετέχουν στην καταγραφή των νεκρών, φωτογραφίζοντας τα λείψανα, βοηθώντας συγγενείς στην προσπάθεια αναγνώρισης και προετοιμάζοντας τις σορούς για ταφή.

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Οι αρχές τονίζουν ότι κάθε χώρος ταφής καταγράφεται με ιδιαίτερη προσοχή. Τοποθετούνται ειδικά αναγνωριστικά σημάδια τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, ενώ καταγράφονται με ακρίβεια και τα γεωγραφικά στοιχεία κάθε τάφου.

Παράλληλα, οι νεπαλικές αρχές έχουν συλλέξει δείγματα DNA από τους αγνώστους νεκρούς, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η εκταφή των σορών στο μέλλον, εφόσον κάποιο θύμα αναγνωριστεί μέσω αιτημάτων συγγενών, επίσημων στοιχείων ή γενετικών εξετάσεων.

Η Ινδία έχει ήδη στείλει ειδική ιατροδικαστική ομάδα, η οποία θα συνεργαστεί με τους Νεπαλέζους συναδέλφους της στην ανάλυση των δειγμάτων DNA. Το Νεπάλ βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με ειδική ομάδα από την Κίνα.

Σοκαριστικές εικόνες και έντονη δυσοσμία

Στο Νοσοκομείο του Μπαρατπούρ, η έντονη μυρωδιά της αποσύνθεσης γινόταν αισθητή ήδη από την πύλη, περίπου 200 μέτρα μακριά από ένα προσωρινό νεκροτομείο, όπου περίπου 50 αστυνομικοί και εργαζόμενοι του νοσοκομείου διαχειρίζονταν τις σορούς που είχαν ανασυρθεί. Οι περισσότεροι φορούσαν μόνο απλές χειρουργικές μάσκες.

Περίπου 125 σοροί βρίσκονταν στο εσωτερικό του χώρου, πολλές από τις οποίες παρουσίαζαν προχωρημένη αποσύνθεση μετά από ημέρες παραμονής στα πλημμυρισμένα νερά. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του νεκροτομείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται μόλις 50 σορούς.

«Τα σώματα αποσυντίθενται πολύ γρήγορα», δήλωσε ο επιθεωρητής Ανίλ Θάπα, ο οποίος επιβλέπει μία από τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται τους νεκρούς της καταστροφής.

«Από τις σορούς που έχουμε ανασύρει μέχρι τώρα, περισσότερες από τις μισές δεν μπορούν πλέον να αναγνωριστούν. Πολλές δεν έχουν καν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο», ανέφερε στο Reuters.

Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, το Εκθεσιακό Κέντρο της Τσιτβάν έχει μετατραπεί σε σημείο συγκέντρωσης για οικογένειες που αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από μία αίθουσα, όπου αναμενόταν να αναρτηθούν φωτογραφίες των σορών που έχουν ανασυρθεί, ώστε οι συγγενείς να μπορέσουν να επιχειρήσουν οπτική αναγνώριση.

Πολλοί από όσους περίμεναν κρατούσαν σακίδια και αποσκευές, γεγονός που έδειχνε ότι είχαν ταξιδέψει από μακρινές περιοχές. Αρκετές οικογένειες ανέφεραν ότι είχαν φτάσει από την προηγούμενη ημέρα, χωρίς όμως να τους έχει επιτραπεί ακόμη η είσοδος στην αίθουσα.

Σε μικρή απόσταση, ένα παλιό μονώροφο σπίτι έχει μετατραπεί σε προσωρινό χώρο φύλαξης σορών που αναμένουν την αναγνώρισή τους.

Έξω από το κτίριο είχαν στηθεί τρεις σκηνές, μεταξύ των οποίων ένα γραφείο βοήθειας του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ και ένα σημείο καταγραφής της αστυνομίας. Κάτω από τα γραφεία έκαιγε λιβάνι, χωρίς όμως να μπορεί να καλύψει τη βαριά οσμή της αποσύνθεσης.

Καθώς δημοσιογράφος του Reuters πλησίαζε στον χώρο, ένας αστυνομικός του έδωσε μάσκα, ενώ ένας άλλος έδινε οδηγίες στους συναδέλφους του να ανανεώσουν τα αποθέματα μασκών εάν άρχιζαν να εξαντλούνται.

Στο σκοτεινό εσωτερικό του κτιρίου υπήρχαν δωμάτια γεμάτα με σάκους νεκρών, τοποθετημένους ακόμη και πάνω σε κουκέτες. Ξηρός πάγος είχε τοποθετηθεί κοντά στις εισόδους, ενώ κλιματιστικά και βιομηχανικές μονάδες ψύξης λειτουργούσαν αδιάκοπα σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η αποσύνθεση.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται

Καθώς οι επιχειρήσεις ανάσυρσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα όχημα που μετέφερε 13 σορούς έφτασε στις εγκαταστάσεις. Μέχρι τις 10 το πρωί, έξι ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα έξω από τον χώρο, ενώ ένα ακόμη όχημα περίμενε να αδειάσει χώρος για να μπορέσει να ξεφορτώσει τις σορούς που μετέφερε.

Οι οικογένειες συνέχιζαν να περιμένουν με αγωνία, ελπίζοντας να μάθουν αν κάποιο από τα αγαπημένα τους πρόσωπα βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς που είχαν ανασυρθεί.

Η συνεχής άφιξη νέων σορών αποτυπώνει το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας, αλλά και την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή των αρχών να αναγνωρίσουν τους νεκρούς και να δώσουν απαντήσεις στις χιλιάδες οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση είναι εμφανής και στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά με τις σορούς.

«Όταν έρχομαι εδώ για δουλειά, δεν μπορώ καν να σκεφτώ το φαγητό», είπε ο επιθεωρητής Θάπα, με τη στολή του μούσκεμα από τον ιδρώτα. «Ξεχάστε το φαγητό. Δεν έχω ούτε διάθεση να πιω νερό».