Έφτασε στην Κίνα ο Τραμπ: Κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ - Στο επίκεντρο το εμπόριο και το Ιράν

Στην Κίνα έφτασε σήμερα (13/5) ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με φόντο μεταξύ άλλων, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικότερα, στις συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά ΜΜΕ και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα
Ο Τραμπ, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, θα γίνει δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, τον Αντιπρόεδρο της Κίνας, και άλλους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου Πρέσβη στις ΗΠΑ Σι Φενγκ, και του Εκτελεστικού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Μα Ζαοξού, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.
Τον πρόεδρο θα υποδεχθούν επίσης 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρέλασαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά τιμής και στρατιωτική μπάντα.
Ο Σι Τζινπίνγκ θα καλωσορίσει επίσημα τον Τραμπ την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είχε επισκεφθεί την Κίνα εδώ και περίπου εννέα χρόνια, με την τελευταία του επίσκεψη να είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.
