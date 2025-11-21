Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την τραγωδία στο Κεντάκι: Η στιγμή που εκτοξεύεται ο κινητήρας του αεροπλάνου

Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες που ερευνούν την αεροπορική τραγωδία στο Κεντάκι των ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου, όπου ένα αεροσκάφος της UPS συνετρίβη ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του.

Στις έξι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από ομοσπονδιακούς ερευνητές την Πέμπτη αποτυπώνεται η αποκόλληση του αριστερού κινητήρα του φορτηγού αεροσκάφους της UPS, ενώ αυτό βρίσκεται σε διαδικασία απογείωσης.

Ενώ ο κινητήρας αποκολλάται, ξεσπάει φωτιά και στη συνέχεια ο φλεγόμενος κινητήρας εκτοξεύεται. Οι τελικές εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να φλέγεται καθώς απογειώνεται, αφήνοντας πίσω του καπνό.

NTSB issues the preliminary report for its ongoing investigation of the Nov. 4 crash of a UPS Boeing MD-11F airplane in Louisville, Kentucky. Download the report PDF: https://t.co/WS0Q629CUz pic.twitter.com/7pORlou2av — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 20, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ σε μια τεράστια έκρηξη που σκότωσε 14 άτομα — συμπεριλαμβανομένων των τριών μελών του πληρώματος.

Οι φωτογραφίες αποτελούν τμήμα οπτικού υλικού από το κύκλωμα παρακολούθησης του αεροδρομίου και συμπεριλήφθηκαν σε μία προκαταρκτική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών για την καταστροφή της 4ης Νοεμβρίου.

Οι εικόνες θύμιζαν ανατριχιαστικά τις φωτογραφίες του Concorde της Air France πριν συντριβεί λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Παρίσι το 2000. Καθώς η έρευνα για τη συντριβή στο Κεντάκι συνεχίζεται, η προκαταρκτική έκθεση έδειξε ενδείξεις ρωγμών στη βάση του κινητήρα του αριστερού φτερού. Άλλες φωτογραφίες στην έκθεση δείχνουν κομμάτια του αεροσκάφους, καθώς οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία για τα αίτια της καταστροφής.

Με πληροφορίες από Associated Press