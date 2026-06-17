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Εικόνες σοκ στο Τέξας: Συντριβή αεροσκάφους σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Ο απολογισμός από το αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό. Εικόνες σοκ από το σημείο, κατά τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

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Συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Τέξας
Συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Τέξας | X/FL360aero
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Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στην περιοχή Λαρέδο του Τέξας των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, εντός του αεροσκάφους ήταν 6 άτομα, με το ένα εξ αυτών να αφήνει την τελευταία του πνοή στο σημείο της συντριβής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς μεταξύ των υπολοίπων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (16/06), με το σημείο να αποκλείεται από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, που επιχειρούσαν να σβήσουν τις φλόγες στο αεροσκάφος αλλά και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. 

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media φαίνεται η στιγμή που οι Αρχές καταφέρνουν να βγάλουν άτομα από το εσωτερικό, ενώ άλλοι επιχειρούν να σπάσουν τα παράθυρα του cockpit για να διευκολύνουν την προσπάθεια. 

Οδηγοί οχημάτων που περνούσαν από το σημείο δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που λάμβανε χώρα μπροστά στα μάτια του.

Ένας σημείωσε πως είδε τις Αρχές να σπεύδουν για να απεγκλωβίσουν τον κόσμο και είδε να βγαίνουν σώα τρία άτομα νεαρής ηλικίας. 

«Έμοιαζε σαν να γυρίζουν ταινία. Ήμουν σοκαρισμένη» είπε άλλη μάρτυρας. «Αυτό που ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν η φωτιά. Ανησυχούσα ότι θα γινόταν έκρηξη ανά πάσα στιγμή» προσέθεσε.

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