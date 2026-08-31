«Είμαι ζωντανή»: Τα πρώτα λόγια της κόρης του επιχειρηματία, μετά την τραγωδία στην Κύπρο

Η κόρη του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου, η οποία διασώθηκε από το ναυάγιο στο Κάβο Γκρέκο, μίλησε για τα όσα συνέβησαν τη μοιραία μέρα και την απώλεια του πατέρα της.

Η Άντζελα Μαυρόπουλου και η σύντροφος του 76χρουνο διασώθηκαν από το σημείο, μετά από μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξοες.

Υπενθυμίζεται πως το σκάφος τους παρασύρθηκε από τα κύματα και προσέκρουσε στα βράχια, με αποτέλεσμα ο 76χρονος να βρεθεί στη θάλασσα, χάνοντας τη ζωή του.

Το τοπικό μέσο philenews επικοινώνησε με τη διασωθείσα, η οποία είναι συγκλονισμένη από τις εξελίξεις. Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν, αλλά μίλησε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικογένεια.

«Ένα πράγμα θα σας πω. Τώρα δεν είναι ώρα. Εγώ είμαι ζωντανή. Περάσαμε πολλά και όλη η οικογένεια αυτή τη στιγμή θέλουμε ιδιωτικότητα» είπε.

Ρωτήθηκε για το εάν είναι καλά στην υγεία της και απάντησε θετικά, επιμένοντας, ωστόσο, πως «δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Σημειώνεται πως η Άντζελα Μαυρόπουλου έλαβε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου το βράδυ του Σαββάτου, μετά την μεγάλη της περιπέτεια.

Στην κατάθεσή της στις Αρχές, όπως μεταφέρει η ίδια πηγή, μίλησε αναλυτικά για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του πατέρα της στο Κάβο Γκρέκο.